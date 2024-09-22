Тюкавин прокомментировал свои голы в ворота «Спартака»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о двух своих голах в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
– Опиши первый гол, получилось неординарно, пробил под опорную ногу голкиперу.
– Я не туда бил, в дальний угол бил, под мышкой у него [вратаря] пролетело, кажется. Метил в дальний угол, так получилось.
– Ожидали, что получится такая перестрелка в этом матче?
– Нет, думаю, никто не ожидал. Этот матч получился настоящим, таким, каким и должно быть дерби. Болельщикам спасибо, что пришли, матч был очень тяжелый.
– Ты часто открываешься по диагонали, из центра ушел во фланг.
– Открылся, увидел свободную зону и вбежал. Ничего сверхъестественного.
– Голевая передача у Нгамале. Как повлияло его возвращение в команду после паузы?
– Как видите, Муми для нас ключевой игрок, восстановился, он отдал голевую передачу.
– Расскажи детально про второй мяч, там был навал. Осознанно пошел в зону, где Денисов, а не Литвинов или кто‑то другой?
– Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно.
Просто повезло. «Ковыряшечка»? Надо было еще мимо Макса [вратаря «Спартака» Александра Максиименко] попасть. Главное, что гол забили и не проиграли. Жалко, что давно не выигрываем здесь, хорошо, что сыграли вничью.
– Не напрягало, что не так много голов, как весной?
– Да нет, остается работать, думать о хорошем, [быть с] холодной головой, все вернется обратно.
- Тюкавин забил голы на 3-й и 90+4-й минутах.
- «Динамо» с 17 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого 23 очка.