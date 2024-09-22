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    Тюкавин прокомментировал свои голы в ворота «Спартака»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о двух своих голах в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

    – Опиши первый гол, получилось неординарно, пробил под опорную ногу голкиперу.

    – Я не туда бил, в дальний угол бил, под мышкой у него [вратаря] пролетело, кажется. Метил в дальний угол, так получилось.

    – Ожидали, что получится такая перестрелка в этом матче?

    – Нет, думаю, никто не ожидал. Этот матч получился настоящим, таким, каким и должно быть дерби. Болельщикам спасибо, что пришли, матч был очень тяжелый.

    – Ты часто открываешься по диагонали, из центра ушел во фланг.

    – Открылся, увидел свободную зону и вбежал. Ничего сверхъестественного.

    – Голевая передача у Нгамале. Как повлияло его возвращение в команду после паузы?

    – Как видите, Муми для нас ключевой игрок, восстановился, он отдал голевую передачу.

    – Расскажи детально про второй мяч, там был навал. Осознанно пошел в зону, где Денисов, а не Литвинов или кто‑то другой?

    – Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно.

    Просто повезло. «Ковыряшечка»? Надо было еще мимо Макса [вратаря «Спартака» Александра Максиименко] попасть. Главное, что гол забили и не проиграли. Жалко, что давно не выигрываем здесь, хорошо, что сыграли вничью.

    – Не напрягало, что не так много голов, как весной?

    – Да нет, остается работать, думать о хорошем, [быть с] холодной головой, все вернется обратно.

    • Тюкавин забил голы на 3-й и 90+4-й минутах.
    • «Динамо» с 17 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого 23 очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 20:08
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    Комментарии (1)
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    Павелий
    1727036593
    Ты бы лучше в концовке прошлого сезона так с Краснодаром играл....
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