Тюкавин сказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о турнирном положении бело-голубых.

– Как оценишь ситуацию, в которой оказалась команда? Можно ли «Динамо» называть полноценным претендентом на чемпионство? Сегодня ничью зацепили, но это потеря очков.

– Вы будете нас считать [претендентом]?

– Я считаю. А как вы думаете?

– И мы, конечно, как мы можем не считать себя конкурентами?