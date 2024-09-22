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    • Тюкавин сказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство

    Тюкавин сказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о турнирном положении бело-голубых.

    – Как оценишь ситуацию, в которой оказалась команда? Можно ли «Динамо» называть полноценным претендентом на чемпионство? Сегодня ничью зацепили, но это потеря очков.

    – Вы будете нас считать [претендентом]?

    – Я считаю. А как вы думаете?

    – И мы, конечно, как мы можем не считать себя конкурентами?

    • «Динамо» с 17 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого 23 очка.
    • Тюкавин в игре со «Спартаком» сделал дубль. Он отличился на 3-й и 90+4-й минутах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 19:16
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1727022011
    какой вопрос- такой ответ. молодец!
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