Тюкавин сказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о турнирном положении бело-голубых.
– Как оценишь ситуацию, в которой оказалась команда? Можно ли «Динамо» называть полноценным претендентом на чемпионство? Сегодня ничью зацепили, но это потеря очков.
– Вы будете нас считать [претендентом]?
– Я считаю. А как вы думаете?
– И мы, конечно, как мы можем не считать себя конкурентами?
- «Динамо» с 17 очками занимает 4-е место в РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого 23 очка.
- Тюкавин в игре со «Спартаком» сделал дубль. Он отличился на 3-й и 90+4-й минутах.