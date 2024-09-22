Медведев объяснил выбор «Зенитом» российских игроков в летнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике команды в отношении российских игроков.
– Одной из задач на лето было усиление русского костяка?
– В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.
– В «Зените» играют лучшие россияне?
– Лучшие футболисты играют в чемпионской команде.
- Летом «Зенит» пополнили вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, нападающие Максим Глушенков, Лусиано Гонду и Александр Соболев. Также вернулся из аренды защитник Дмитрий Чистяков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками после 9 туров.