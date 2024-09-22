Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев объяснил выбор «Зенитом» российских игроков в летнее трансферное окно

    Медведев объяснил выбор «Зенитом» российских игроков в летнее трансферное окно

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике команды в отношении российских игроков.

    – Одной из задач на лето было усиление русского костяка?

    – В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.

    – В «Зените» играют лучшие россияне?

    – Лучшие футболисты играют в чемпионской команде.

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    Семак оценил игру «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» 7
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Конопляных дел мастер
    1727018294
    Горшков и Волков никакие.
    Ответить
    Спартачище
    1727023498
    а кули толку. Играют то одни угольки, в раздевалке все только по португальский общаются. Посмешище
    Ответить
    Интерес
    1727025833
    1.Заполнить три обязательных "отечественных" позиции. 2.Ослабить гипотетических соперников за титул. 3."Очередные задачи несоветской власти"-ликвидировать лимит на иностранцев.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+