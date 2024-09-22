Медведев объяснил выбор «Зенитом» российских игроков в летнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике команды в отношении российских игроков.

– Одной из задач на лето было усиление русского костяка?

– В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.

– В «Зените» играют лучшие россияне?

– Лучшие футболисты играют в чемпионской команде.