Семшов оценил новый формат Лиги чемпионов

Бывший участник ЛЧ Игорь Семшов оценил новый формат турнира.

Групповой этап упразднен.

Все 36 участников основного этапа объединены в одну таблицу.

Каждая команда сыграет по 8 матчей с разными соперниками.

– Как вам новый формат Лиги чемпионов?

– Привыкаем к нему. Мы думали, что новый формат не даст проходных матчей, но «Бавария» обыграла «Динамо» Загреб со счетом 9:2, поэтому пока ничего не изменилось. Я думаю, старый формат более интересный. Выход из группы, команды борются и стараются. Здесь же пока мне непонятно. Но рад, что в каждом туре будут хорошие, топовые матчи.

– Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире?

– «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира.