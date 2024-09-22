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    Семшов оценил новый формат Лиги чемпионов

    Бывший участник ЛЧ Игорь Семшов оценил новый формат турнира.

    • Групповой этап упразднен.
    • Все 36 участников основного этапа объединены в одну таблицу.
    • Каждая команда сыграет по 8 матчей с разными соперниками.

    – Как вам новый формат Лиги чемпионов?

    – Привыкаем к нему. Мы думали, что новый формат не даст проходных матчей, но «Бавария» обыграла «Динамо» Загреб со счетом 9:2, поэтому пока ничего не изменилось. Я думаю, старый формат более интересный. Выход из группы, команды борются и стараются. Здесь же пока мне непонятно. Но рад, что в каждом туре будут хорошие, топовые матчи.

    – Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире?

    – «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2024 13:48
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