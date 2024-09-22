Абена раскрыл игроков «Спартака», которые учили его материться на русском

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, как у него проходит познание русского языка.
«Пока на русском могу сказать «Привет», «Доброе утро» – не так хорошо говорю на нем, чтобы нормально общаться с кем-то.
Ругательства на русском пока тоже не знаю, у меня не было возможности попрактиковаться в этом, хоть это и первое, чему учат в новом языке. Руслан Литвинов и Даниил Денисов объясняли мне значение слов, но я оставлю между нами, что именно они говорили», – сказал Абена.
- Суринамец куплен у «Ференцвароша» летом за 1,2 миллиона евро.
- Абена провел за «Спартак» 4 матча.
- На счету 29-летнего Миенти 18 матчей за Суринам, 1 гол.