Абена раскрыл игроков «Спартака», которые учили его материться на русском

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, как у него проходит познание русского языка.

«Пока на русском могу сказать «Привет», «Доброе утро» – не так хорошо говорю на нем, чтобы нормально общаться с кем-то.

Ругательства на русском пока тоже не знаю, у меня не было возможности попрактиковаться в этом, хоть это и первое, чему учат в новом языке. Руслан Литвинов и Даниил Денисов объясняли мне значение слов, но я оставлю между нами, что именно они говорили», – сказал Абена.