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    • Абена раскрыл игроков «Спартака», которые учили его материться на русском

    Абена раскрыл игроков «Спартака», которые учили его материться на русском

    Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, как у него проходит познание русского языка.

    «Пока на русском могу сказать «Привет», «Доброе утро» – не так хорошо говорю на нем, чтобы нормально общаться с кем-то.

    Ругательства на русском пока тоже не знаю, у меня не было возможности попрактиковаться в этом, хоть это и первое, чему учат в новом языке. Руслан Литвинов и Даниил Денисов объясняли мне значение слов, но я оставлю между нами, что именно они говорили», – сказал Абена.

    • Суринамец куплен у «Ференцвароша» летом за 1,2 миллиона евро.
    • Абена провел за «Спартак» 4 матча.
    • На счету 29-летнего Миенти 18 матчей за Суринам, 1 гол.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    22.09.2024 12:30
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1727001820
    "Ругательства на русском пока тоже не знаю" Как это ? Абена, просто добавь слово"мать"))))
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    Конопляных дел мастер
    1727005381
    Разве нормальному там научат?
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    Интерес
    1727007666
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