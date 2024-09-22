Аршавин оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.
- Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
«Мог бы я такое сказать? Если бы Глушенков был прагматичным игроком, он бы так не говорил», – сказал Аршавин.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.