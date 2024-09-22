Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Аршавин оценил скандальные слова Глушенкова про сборную России

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Мог бы я такое сказать? Если бы Глушенков был прагматичным игроком, он бы так не говорил», – сказал Аршавин.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

    Новости по теме
    Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром» 6
    Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ 1
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1726994429
    Твою ж дивизию,чипсоед ты этакий-свои «легендарные» слова вспомни
    Ответить
    The only one
    1726996013
    Аршавин получил разрешение высказать "своё" мнение? Долго ждал...
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726997871
    Надеюсь у Глушенкова нормально с психикой, а то с такой травлей на пустом месте можно и руки на себя наложить !!! (((
    Ответить
    Виктор56--google
    1727018074
    Наговорил паренек себе на голову...
    Ответить
    Sergey-Shipilov-yandex
    1727027580
    Аршавин сам высказывался, когда играл за сборную так, что двояко воспринимать можно было его слова.А в карьере Глушенкова скорее всего и не получится сыграть даже в отборочной группе к ЧЕ или ЧМ по футболу, так что тоже не дальновидно так говорить. Опыт игры даже в товарищеском матче против сборной другой страны даже рядом не стоит с опытом участия в дерби РПЛ.
    Ответить
    Shuriak
    1727028993
    А как же "Ваши ожидания-Ваши проблемы"? Что- то у Чипсоеда с памятью...
    Ответить
    Сергей-Шабалин-google
    1727038721
    А в чём скандальность заявления в котором игрок сказал, что не видет смысла распыляться в бессмысленных товарищеских матчах с экзотическими сборными?
    Ответить
    Никола самаровский
    1727073806
    Этот игрочишка зазвездился ...не его дело с кем и где играть !
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1727088239
    У нас же вроде свобода слова и демократия? Значит каждый имеет право высказать своё мнение, даже если оно отличается от мнения большинства. Кстати, главный тренер сборной недавно вообще собирался переезжать в недружественную страну, а его дети и так там живут и ходят в школу. И ничего, никого это не волнует.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+