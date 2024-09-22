Широков заявил, что Глушенкову не место в российском футболе

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.
- Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
«Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста – это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя.
Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе», – сказал Широков.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.