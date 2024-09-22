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    • Широков заявил, что Глушенкову не место в российском футболе

    Широков заявил, что Глушенкову не место в российском футболе

    Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста – это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя.

    Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе», – сказал Широков.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 00:28
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    Комментарии (21)
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    AtticusFinch
    1726968170
    Мерзавец Широков пытается набрать очки после своих гнилых поступков!
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    The only one
    1726969102
    Жестко сказано, но справедливо.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1726977268
    Допился РомаШи до бреда и белой горячки
    Ответить
    Спартачище
    1726980182
    Мда, мельчал болотный кумир Раньше были оршавен, кыржаков, дынисов, а сейчас приходится глорить за банду угольков + недоумок соболек и звиздулька глушенков Жалко болотных
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    subbotaspartak
    1726982699
    Могут широковы бредить-рядить, Не им судить.
    Ответить
    Ziklop
    1726984335
    твоё то место в тюрме!
    Ответить
    Интерес
    1726984336
    Так он уже за пределами российского футбола,и играет за ФК "Копакабана Балтия".
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    Fibercore
    1726996414
    А в чём Глушенков не прав? Вот как будет Сборная играть с мировыми грандами, он и посчитает, что будет полезен своей игрой (если не утратит её). Вспомните как высказался в начале своей карьеры Головин об игре в Сборной. Сам Газзаев тогда говорил, что ему не место в Сборной. А по факту, Головин стал основным звеном. Так что, заткнитесь, и не наезжайте на Глушенкова!
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    Таарон
    1726996763
    Дьявол кроется в деталях. Чей заказ отрабатывают журналисты?
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    grb651
    1726996845
    Глушенков за своей метлой никогда не следил и Спартак отказался от него в свое время именно из за его быдлячьего характера придет время он обязательно проявится в команде Сергея Сельдереича и тогда даже сам папаша миллер с ним ничего поделать не сможет))
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