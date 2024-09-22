Широков заявил, что Глушенкову не место в российском футболе

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста – это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя.

Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе», – сказал Широков.