Дзюба высказался о поражении от «Краснодара»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5).

«Как я уже говорил, главное для меня, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ.

Нервно играли? В завершающей стадии нужно быть хладнокровнее. К кому‑то с возрастом приходит, к кому‑то не приходит. Все ошибаются, главное – делать правильные выводы. Нам надо прибавлять в первую очередь в менталитете.

Мы забили гол, он как будто окрылил. Мы стали брать игру под свой контроль. Но третий мяч нас потушил прилично, с такими командами нельзя позволять такие ошибки. Но ничего страшного, разберeм ошибки и станем сильнее», – сказал Дзюба.