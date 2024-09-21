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    Дзюба высказался о поражении от «Краснодара»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5).

    «Как я уже говорил, главное для меня, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ.

    Нервно играли? В завершающей стадии нужно быть хладнокровнее. К кому‑то с возрастом приходит, к кому‑то не приходит. Все ошибаются, главное – делать правильные выводы. Нам надо прибавлять в первую очередь в менталитете.

    Мы забили гол, он как будто окрылил. Мы стали брать игру под свой контроль. Но третий мяч нас потушил прилично, с такими командами нельзя позволять такие ошибки. Но ничего страшного, разберeм ошибки и станем сильнее», – сказал Дзюба.

    • Форвард сделал 2 голевые передачи в этом матче, всего на счету игрока 3 голевых паса в 3 встречах за «Акрон».
    • Тольяттинцы занимают 11-е место в РПЛ с 8 очками после 9 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 17:28
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    Комментарии (3)
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    vodomut
    1726930115
    не надзюбил стлбыть...
    Ответить
    sochi-2013
    1726933232
    "Слова не мальчика, но мужа"
    Ответить
    vvv123
    1726942839
    Зюба, Зюба где ты был? - На Фонтанке водку пил!
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