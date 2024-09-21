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    Медведев рассказал о векторе подбора игроков в «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

    – Какую оценку поставите «Зениту» за летнее трансферное окно?

    – Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России.

    – Летом вы сменили вектор: раньше привозили много бразильцев, сейчас сделали упор на россиян.

    – Неправильная оценка. У нас вектор всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определенное количество легионеров и российских игроков. Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было.

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    Источник: Sport24

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    21.09.2024 15:48
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726923197
    У ФК Газпрома-Фламенго вектор на пляжи Копакабаны, поэтому и Дельфиньо купили
    Ответить
    7:1
    1726923713
    а хрюканы снова пальмы трясут, уже даже в суринаме.
    Ответить
    vvv123
    1726943024
    Медведев, ты с какого перепою на дельфинов переключился?
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1727075616
    "Вектор"! Какой такой вектор? У вас, голубых пе@ерастов, кроме денег, нет никаких векторов! Только у этого отморозка Медведева есть один вектор - на виселицу, вместе со своими высоко сидящими подельниками...
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