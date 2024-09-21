Медведев рассказал о векторе подбора игроков в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.
– Какую оценку поставите «Зениту» за летнее трансферное окно?
– Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России.
– Летом вы сменили вектор: раньше привозили много бразильцев, сейчас сделали упор на россиян.
– Неправильная оценка. У нас вектор всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определенное количество легионеров и российских игроков. Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было.
- Летом «Зенит» пополнили вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, нападающие Максим Глушенков, Лусиано Гонду и Александр Соболев. Также вернулся из аренды защитник Дмитрий Чистяков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 туров.