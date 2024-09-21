Погребняк похвалил «Спартак» Станковича

Бывший форвард «Спартака» Павел Погребняк поделился впечатлениями от современной команды.

– «Спартак» тоже не может встать на победный путь, чередуя победы с ничьими. Вам нравится работа Станковича?

– Да, импонирует. Станкович – статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.

– Клуб говорит, что будет претендовать на все трофеи. Верите?

– А что им ещe говорить? Странно, если бы говорили про борьбу за топ-3. Не только «Спартак» же говорит про борьбу за титулы. Что это будет за чемпионат, если все захотят занять второе-третье место. «Спартак» может составить конкуренцию.