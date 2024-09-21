Погребняк похвалил «Спартак» Станковича

Бывший форвард «Спартака» Павел Погребняк поделился впечатлениями от современной команды.
– «Спартак» тоже не может встать на победный путь, чередуя победы с ничьими. Вам нравится работа Станковича?
– Да, импонирует. Станкович – статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.
– Клуб говорит, что будет претендовать на все трофеи. Верите?
– А что им ещe говорить? Странно, если бы говорили про борьбу за топ-3. Не только «Спартак» же говорит про борьбу за титулы. Что это будет за чемпионат, если все захотят занять второе-третье место. «Спартак» может составить конкуренцию.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Завтра, 22 сентября, в 9-м туре «Спартак» примет «Динамо».
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»