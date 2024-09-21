Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Бокаев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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