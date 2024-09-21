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    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Краснодар»: 21 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Краснодар»: 21 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Акрон»: Васютин, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Бокаев.

    Главный тренер: Заур Тедеев

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:51
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    Комментарии (2)
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    1726913067
    Всё.. хана Макрону)
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    Цугундeр
    1726914579
    Кракена в основе выпустили...) Лягай ,Краснодар !))
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