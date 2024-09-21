Колосков отреагировал на идею уменьшения количества игроков на поле

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на идею Мишеля Платини сократить количество игроков одной команды с 11 до 10.

«Не ожидал от Платини такого предложения. Этот футболист трижды выигрывал «Золотой мяч» и вдруг городит такую чушь. Меня это удивляет. Что значит раньше бегали меньше? Не хочу обсуждать эти детали.

Возможно, Платини спекулирует на тему изменения правил от ФИФА. Не исключаю, что он подбросил им эту идею, хотя сам прекрасно понимает, что не мы придумали правило играть в футбол 11 на 11 и не нам его отменять», – сказал Колосков.