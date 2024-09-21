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    • Колосков отреагировал на идею уменьшения количества игроков на поле

    Колосков отреагировал на идею уменьшения количества игроков на поле

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на идею Мишеля Платини сократить количество игроков одной команды с 11 до 10.

    «Не ожидал от Платини такого предложения. Этот футболист трижды выигрывал «Золотой мяч» и вдруг городит такую чушь. Меня это удивляет. Что значит раньше бегали меньше? Не хочу обсуждать эти детали.

    Возможно, Платини спекулирует на тему изменения правил от ФИФА. Не исключаю, что он подбросил им эту идею, хотя сам прекрасно понимает, что не мы придумали правило играть в футбол 11 на 11 и не нам его отменять», – сказал Колосков.

    • По мнению Платини, на поле не хватает пространства, поэтому нужно уменьшить количество игроков.
    • Мишель ранее возглавлял УЕФА.
    • Колосков был вице-президентом ФИФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 11:37
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    Комментарии (2)
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    Алим Терек
    1726917763
    Вообще то Платини прав,действительно не хватает пространства,как будто всё поле усеяно игроками соперника,ни убежать,ни обыграть не дают,особенно много защитников у автобусников)))
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    Lee Hoy
    1726935961
    Не игроков убирать с поля, а менять тактику игры. Иначе... футбол себя изжил. Мишка Платиновый прогнал бред. Колосок правильно подметил.
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