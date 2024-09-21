Широков призвал Глушенкова покинуть Россию после его скандальных слов про сборную

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда – это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неe, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну.

Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», – сказал Широков.