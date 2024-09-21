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    • Широков призвал Глушенкова покинуть Россию после его скандальных слов про сборную

    Широков призвал Глушенкова покинуть Россию после его скандальных слов про сборную

    Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда – это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неe, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну.

    Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», – сказал Широков.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 11:03
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    Комментарии (65)
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    Скай
    1726919166
    Как никогда Широков прав.
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    Спартачище
    1726922287
    Правильно Рома сказал, что "мы ему платим" Болотные содержатся на бюджетные народные деньги
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    ВетеR
    1726922975
    широков был деревом , им и остался
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    Сергей-Садковский-google
    1726923713
    Чья бы корова мычала! Широков должен был присесть года на три после избиения судьи на поле. И потом посмотрели бы, пошёл бы он на СВО, или досидел до конца срока.
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    АЛЕКС 58
    1726924118
    Какого хрена на парня накинулись,псевдо патриоты? Он русским языком Шнобелю ответил- Вызовутв сборную,поеду,не вызовут,лучше потренируюсь с сильными партнёрами. Да и не вызовет его никогда эстонский пудель. Он же у нас как чабан усатый,такая же обиженка!
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    James--google
    1726924779
    Широкова как раз забыли спросить! Да кто он такой?
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    Сергей-Дюгаев-yandex
    1726925857
    Глушенков, гавно, в армию его или окопы копать. На хрен нужен этот засранец в чемпионате, пусть уе.... ет из страны, подлюка.
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    Непутриот
    1726929087
    Широков говно-лизун, в окопы сво его засранца лизать патриотическим олигофренам, ни на что не способным, а не талантливого Глушенкова осуждать, как все говно-неучи!
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    Plyash
    1726932574
    А этот Шир,бывший пиде-капитан сборной и любитель подростков сам не думает покинуть Россию?Физдуй отсель,подонок...
    Ответить
    Сергей-Глушков-google
    1726947670
    Правильно сказал, по-правде, нахрен играть в сборной, которой нет выхода на международную арену!?? Наши умники от Азиатской лиги отказались, а Европа -закрыта! Сказал по-существу, играть с бразильцами полезней, чем с непонятными вьетнамцами.
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