Широков призвал Глушенкова покинуть Россию после его скандальных слов про сборную

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за сборную России.
- Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
«Очень плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная команда – это вершина того, что есть в российском футболе. Если нет мотивации играть за неe, зачем вообще тогда играть в футбол? Можно закончить. Он не себя представляет, а страну.
Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», – сказал Широков.
- У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.