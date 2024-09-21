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    Аршавин объяснил смысл нового формата Лиги чемпионов

    Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов.

    • Групповой этап упразднен.
    • Все 36 участников основного этапа объединены в одну таблицу.
    • Каждая команда сыграет по 8 матчей с разными соперниками.

    «Я о новом формате давно знал. Много кто выступает за, но есть и те, кто против. Посмотрим, как будет складываться. Это сделано для того, чтобы было больше матчей в Лиге чемпионов, чтобы команды заработали больше денег.

    В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны и больше зарабатывали, чтобы оттянуть создание Суперлиги», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2024 08:49
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    Garrincha58
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    Во блин открыл Америку
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