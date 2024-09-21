Аршавин объяснил смысл нового формата Лиги чемпионов

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов.

Групповой этап упразднен.

Все 36 участников основного этапа объединены в одну таблицу.

Каждая команда сыграет по 8 матчей с разными соперниками.

«Я о новом формате давно знал. Много кто выступает за, но есть и те, кто против. Посмотрим, как будет складываться. Это сделано для того, чтобы было больше матчей в Лиге чемпионов, чтобы команды заработали больше денег.

В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны и больше зарабатывали, чтобы оттянуть создание Суперлиги», – сказал Аршавин.