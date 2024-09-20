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    Семак прокомментировал хейт в адрес Глушенкова

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что хейт не мешает нападающему команды Максиму Глушенкову.

    • Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.
    • Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

    «Что касается хейта в сторону Глушенкова, то на это я не имею абсолютно никакого влияния. Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», – сказал Семак.

    • Глушенков с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.09.2024 23:30
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    Голубым педро хоть ссы в глаза, всё божья роса...
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