Семак прокомментировал хейт в адрес Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что хейт не мешает нападающему команды Максиму Глушенкову.

Нападающий сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах сборной России.

Глушенков признался, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита».

«Что касается хейта в сторону Глушенкова, то на это я не имею абсолютно никакого влияния. Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», – сказал Семак.