Миранчук ответил, будет ли приезжать в сборную России из США

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов приезжать в сборную России из США.

– Планируешь ли приезжать из МЛС в сборную России? Все-таки лететь очень далеко, да и календарь лиги, насколько знаю, не предусматривает пауз на игры национальных команд.

– Почему нет? Наши европейцы играли на Евро, и вот сейчас все спокойно ездили на матчи Лиги наций. Поэтому не вижу никакой причины не ехать.

– Ты играл на ЧМ-2018 и Евро-2020. Веришь, что в твоей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы, и победный гол финнам на Евро не станет для тебя единственным на этом уровне?

– Когда об этом думаю, становится чуть грустно... Конечно же, верю. И хочется, чтобы это время побыстрее наступило, пришли новые эмоции. Но что мы тут можем сделать?..