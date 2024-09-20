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    • Миранчук ответил, будет ли приезжать в сборную России из США

    Миранчук ответил, будет ли приезжать в сборную России из США

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов приезжать в сборную России из США.

    – Планируешь ли приезжать из МЛС в сборную России? Все-таки лететь очень далеко, да и календарь лиги, насколько знаю, не предусматривает пауз на игры национальных команд.

    – Почему нет? Наши европейцы играли на Евро, и вот сейчас все спокойно ездили на матчи Лиги наций. Поэтому не вижу никакой причины не ехать.

    – Ты играл на ЧМ-2018 и Евро-2020. Веришь, что в твоей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы, и победный гол финнам на Евро не станет для тебя единственным на этом уровне?

    – Когда об этом думаю, становится чуть грустно... Конечно же, верю. И хочется, чтобы это время побыстрее наступило, пришли новые эмоции. Но что мы тут можем сделать?..

    • 28-летний Алексей Миранчук провел за «Атланту Юнайтед» 4 матча, забил 1 гол.
    • С 2020 года он выступал в Италии за «Аталанту», а также на правах аренды за «Торино».
    • За сборную России у Миранчука 45 матчей, 7 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 22:39
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1726863423
    Так то Россия воюет с НАТО...А этот туда уехал, и ишо куда то приезжать хочет.
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