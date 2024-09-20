Миранчук ответил, будет ли приезжать в сборную России из США

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов приезжать в сборную России из США.
– Планируешь ли приезжать из МЛС в сборную России? Все-таки лететь очень далеко, да и календарь лиги, насколько знаю, не предусматривает пауз на игры национальных команд.
– Почему нет? Наши европейцы играли на Евро, и вот сейчас все спокойно ездили на матчи Лиги наций. Поэтому не вижу никакой причины не ехать.
– Ты играл на ЧМ-2018 и Евро-2020. Веришь, что в твоей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы, и победный гол финнам на Евро не станет для тебя единственным на этом уровне?
– Когда об этом думаю, становится чуть грустно... Конечно же, верю. И хочется, чтобы это время побыстрее наступило, пришли новые эмоции. Но что мы тут можем сделать?..
- 28-летний Алексей Миранчук провел за «Атланту Юнайтед» 4 матча, забил 1 гол.
- С 2020 года он выступал в Италии за «Аталанту», а также на правах аренды за «Торино».
- За сборную России у Миранчука 45 матчей, 7 голов.