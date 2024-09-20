Алексей Миранчук сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, кому симпатизирует больше – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

Российский футболист ранее забил в ворота «Интера Майами», за который играл Месси.

– Ты забивал командам и Месси, и ранее Криштиану Роналду – дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

– Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

– Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

– Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку.