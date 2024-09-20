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    Алексей Миранчук сделал выбор между Месси и Роналду

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, кому симпатизирует больше – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

    Российский футболист ранее забил в ворота «Интера Майами», за который играл Месси.

    – Ты забивал командам и Месси, и ранее Криштиану Роналду – дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

    – Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

    – Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

    – Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 14:35
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1726838143
    Попробовал бы Лёха сказать, что больше импонирует Роналду, дебильные пиндосы сожрали бы с говном. )
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    смолов федор
    1726843156
    Не сравнивайте гениального Месси с этим колхозником роналду
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