Мостовой оценил выбор Тюкавина лучшим игроком сезона

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о списке 33-х лучших футболистов сезона-2023/24 по версии РФС.

«Вопрос в том, кто номинирует и выбирает лучших. Есть в составе бюро исполкома РФС люди, которые сами играли в футбол на серьезном уровне? Никита Симонян и все?

По этой причине мне трудно соглашаться с этим списком – при выборе лучших всегда должны присутствовать люди, которые играли на высоком уровне – именно они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам.

Я сам много раз был в этом списке еще в Советском Союзе, причем под первым номером. Если бы в коллегии были три-четыре человека со славным футбольным прошлым, таких как Мостовой, то мы могли бы посидеть, поспорить.

В шутку можно сказать, что радует отсутствие в нем [Гильермо] Абаскаля. У нас же он входил в число самых влиятельных людей в нашем футболе, вы представляете? Я до сих пор храню вырезку из газеты об этом.

Ужас просто, абсурд. Как человек в 34 года, который до этого видел футбол, скажем так, только с вертолета, мог приехать в такой клуб, как московский «Спартак»? Уму непостижимо.

[О выборе РФС лучшего игрока сезона]. Когда два-три года назад признавали лучшим Малкома, то и спорить было не о чем. А Тюкавин играет на такой позиции, что зависит от игры партнеров, во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут», – сказал Мостовой.