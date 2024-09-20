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    Мостовой оценил выбор Тюкавина лучшим игроком сезона

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о списке 33-х лучших футболистов сезона-2023/24 по версии РФС.

    «Вопрос в том, кто номинирует и выбирает лучших. Есть в составе бюро исполкома РФС люди, которые сами играли в футбол на серьезном уровне? Никита Симонян и все?

    По этой причине мне трудно соглашаться с этим списком – при выборе лучших всегда должны присутствовать люди, которые играли на высоком уровне – именно они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам.

    Я сам много раз был в этом списке еще в Советском Союзе, причем под первым номером. Если бы в коллегии были три-четыре человека со славным футбольным прошлым, таких как Мостовой, то мы могли бы посидеть, поспорить.

    В шутку можно сказать, что радует отсутствие в нем [Гильермо] Абаскаля. У нас же он входил в число самых влиятельных людей в нашем футболе, вы представляете? Я до сих пор храню вырезку из газеты об этом.

    Ужас просто, абсурд. Как человек в 34 года, который до этого видел футбол, скажем так, только с вертолета, мог приехать в такой клуб, как московский «Спартак»? Уму непостижимо.

    [О выборе РФС лучшего игрока сезона]. Когда два-три года назад признавали лучшим Малкома, то и спорить было не о чем. А Тюкавин играет на такой позиции, что зависит от игры партнеров, во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут», – сказал Мостовой.

    • Бюро исполкома РФС ранее утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 и признало лучшим игроком сезона нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
    • Лучшим тренером сезона стал Сергей Семак из «Зенита».
    • Александр Мостовой дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата СССР на первой позиции.
    • В январе «Спорт-Экспресс» поставил Абаскаля на 16-е место в списке 30 самых влиятельных людей российского футбола. Он был уволен из «Спартака» 14 апреля.

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    Источник: ТАСС

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    20.09.2024 08:55
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1726822510
    царя забыли позвать на обсуждение. непорядок...
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    шахта Заполярная
    1726823689
    Думал кого мне напоминает глушенок, а мостового и напоминает, такой же нарцыз самовлюбленный
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    alex1951
    1726841344
    Обделили пацана вниманием....Вот ему и неймется.......И ему подобных можно нащёлкать с десяток .....Вот и щёлкают зубами ,дабы помнили....
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