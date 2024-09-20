Спортивный директор «Спартака» встал на защиту Виллиана Жозе, имевшего проблемы с лишним весом

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался называть провальным трансфер Виллиана Жозе.

Бразильца купили у «Бетиса» за 2 млн евро.

У форварда нет голевых действий в 6 матчах нового сезона.

Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.

– Вы разочарованы трансфером Жозе?

– Не секрет, что мы ожидали, что он начнет сезоне лучше. Но этого не произошло.

Просто не нужно забывать, что в прошлом сезоне за «Бетис» он сделал 14+6 по системе «гол+пас». Поэтому вопрос к вам – вы при таких условиях сделали бы этот трансфер?

– Согласовывал ли этот трансфер лично Деян Станкович?

– Он знал про игрока, ему нравился этот футболист. Его форма в какой‑то мере стала сюрпризом. Он себя показал непрофессионально за период отпуска. У него была травма, но уже сейчас он скинул достаточно.

– Не отпугнул ли вас возраст Жозе?

– Когда мы его подписывали, мы знали, что у нас еще есть Угальде. Опыт Жозе может быть полезным для Угальде, может, он ему советует. Именно поэтому он стал забивать голы.

– То есть вы купили Жозе, чтобы он помог Угальде?

– И чтобы играл тоже. Мы надеемся, что он будет играть хорошо.

– Раскроется ли Жозе, как Угальде?

– Мы надеемся, ожидаем именно этого. Если он сможет отработать там, то повторит путь Угальде. Если этого не произойдет, я лично понесу ответственность.