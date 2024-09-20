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    • Спортивный директор «Спартака» встал на защиту Виллиана Жозе, имевшего проблемы с лишним весом

    Спортивный директор «Спартака» встал на защиту Виллиана Жозе, имевшего проблемы с лишним весом

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался называть провальным трансфер Виллиана Жозе.

    • Бразильца купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • У форварда нет голевых действий в 6 матчах нового сезона.
    • Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.

    – Вы разочарованы трансфером Жозе?

    – Не секрет, что мы ожидали, что он начнет сезоне лучше. Но этого не произошло.

    Просто не нужно забывать, что в прошлом сезоне за «Бетис» он сделал 14+6 по системе «гол+пас». Поэтому вопрос к вам – вы при таких условиях сделали бы этот трансфер?

    – Согласовывал ли этот трансфер лично Деян Станкович?

    – Он знал про игрока, ему нравился этот футболист. Его форма в какой‑то мере стала сюрпризом. Он себя показал непрофессионально за период отпуска. У него была травма, но уже сейчас он скинул достаточно.

    – Не отпугнул ли вас возраст Жозе?

    – Когда мы его подписывали, мы знали, что у нас еще есть Угальде. Опыт Жозе может быть полезным для Угальде, может, он ему советует. Именно поэтому он стал забивать голы.

    – То есть вы купили Жозе, чтобы он помог Угальде?

    – И чтобы играл тоже. Мы надеемся, что он будет играть хорошо.

    – Раскроется ли Жозе, как Угальде?

    – Мы надеемся, ожидаем именно этого. Если он сможет отработать там, то повторит путь Угальде. Если этого не произойдет, я лично понесу ответственность.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2024 01:20
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    Комментарии (5)
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    serhio80
    1726788193
    **** РБ спорт) ********* до соболя)
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    serhio80
    1726788265
    Шамар забивает) родригао уже очкует?)
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    oyabun
    1726810771
    Болтать можно сколько угодно. Но когда Жозе был на поле - отчетливо было видно его нежелание вкалывать на команду. Бывает человек долго адаптируется, но одно дело когда не получается как у Угальде в прошлом сезоне, при том что видно желание самого игрока и другое дело как у Жозе.
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    FIA2507
    1726828766
    Амарал после этого интервью стал в моих глазах либо мошенником, либо полным идиотом! Ты, козёл, берёшь игрока на ключевую позицию, жидко обсеРаешься с выбором, и винишь в своём просЁре тренера! Ты полное ******, Амарал!
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