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    • Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» – 4:1

    Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» – 4:1

    «Спартак» крупно выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Деяна Станковича дома разгромила «Крылья Советов» со счетом 4:1.

    Москвичи добились победы благодаря забитым мячам Шамара Николсона, Романа Зобнина и Рикарду Мангаша, а также автоголу Кирилла Печенина, который еще и удалился в концовке матча.

    Набрав три очка, «Спартак» вышел в лидеры кубковой группы, опередив два «Динамо» – из Москвы и Махачкалы. «Крылья» идут последними в квартете с 0 баллов.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 4-й тур

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Николсон, 2; 2:0 – Зобнин, 19; 3:0 – Печенин (в свои ворота), 41; 3:1 – Шитов, 68; 4:1 – Мангаш, 89.

    Удаление: нет – Печенин, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 22:37
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    Комментарии (55)
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    Fialet
    1726777120
    Чему тут радуются, неужели кому то интересен этот псевдокубок. Это же не Кубок России, а всего лишь Фонбет кубок. Дэрьмо и балаган с идиотским регламентом.
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    sanches85
    1726778077
    Ну да... Соглашусь... Второй состав неплох!!!
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    Рыло свина
    1726778564
    крылья дай бог в РПЛ удержаться, с ихней политикой и управленцами.
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    JIEGEHDA
    1726780360
    Обыграли свой фарм клуб )) это шутки конечно . С победой Спартак . Ни на что не намекаю но хочу чтобы запомнили момент с не удалением Хлусы где вроде как красная . Запомните в следущий раз когда за такое не удалят против Спартака это не купили . Это просто оранжевая карточка )))
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    ivany4
    1726780533
    Тренировка перед ментами понравилась! С победой КБ!! Шамар сыграл на эмоциях, может быть это помешало ему в реализации. Ромку жалко. Видимо не доиграет он до конца сезона. Мангаш понравился но не впечатлил. Гол привез, гол забил.)) Но тоже это спишем на его притирку в команде. Что удивительно, вышел Дуарте и игры не испортил. Ну, "двоечников" вероятно сами все видели. Кстати, Маркиньос с Мангашем хорошо смотрятся, но бразилец тянет на себя одеяло и жадничает иногда. Совсем разочаровал Игнатов и Зиньковский, даже в ворота попасть не могут.((
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    JIEGEHDA
    1726780600
    Спартак ну не радуйтесь вы так сильно. Это лишь крылья . Тем более крылья и с Рпл слабые а тут с кубка . Пишут про составы про супер игру . Конечно когда тебе позволяют пробежать поиграть можно и нужно так играть .дырявый матч . При счёте 2:0 судья побоялся удалить по закону игрока Спартака . На что фантики молча кивнули и оставили . Хорошо что не игрок Зенита такое сделал . А то админ ресурс и всё такое
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    Зеркальный
    1726806957
    Свинарня опять радости полные штаны наложила, обыграть дома аутсайдера, это же огого, забивают черноземы, а они и радуются, забыли про цвет кожи резко, двуличные, опущенные девки, меняющие мнение по щелчку. Если бы судья в сторону розовых назначил пенальти в начале матча, игра бы так не сложилась, но неудачники настолько убоги, что только с судьями могут обыграть аутсайдера, клоуны
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    Oldtrafford83
    1726809439
    Всех Спартачей с победой!!!
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    k611
    1726810003
    Всех болельщиков красно-белых с победой! Понятно что играли с аутсайдером группы, но победа есть победа.
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    zigbert
    1726815047
    С победой болельщики Спартака! Первый тайм вообще блеск.Во втором играли по счету.
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