Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» – 4:1

«Спартак» крупно выиграл в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Деяна Станковича дома разгромила «Крылья Советов» со счетом 4:1.

Москвичи добились победы благодаря забитым мячам Шамара Николсона, Романа Зобнина и Рикарду Мангаша, а также автоголу Кирилла Печенина, который еще и удалился в концовке матча.

Набрав три очка, «Спартак» вышел в лидеры кубковой группы, опередив два «Динамо» – из Москвы и Махачкалы. «Крылья» идут последними в квартете с 0 баллов.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 4-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Николсон, 2; 2:0 – Зобнин, 19; 3:0 – Печенин (в свои ворота), 41; 3:1 – Шитов, 68; 4:1 – Мангаш, 89.

Удаление: нет – Печенин, 86.

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