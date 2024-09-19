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    • Семак высказался о возможности встречи Соболева с болельщиками «Зенита»

    Семак высказался о возможности встречи Соболева с болельщиками «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе адаптации в команде нападающего Александра Соболева.

    – Фанаты не принимают Соболева – все слышали кричалки в его адрес на матче с «Рубином». Может, организовать встречу болельщиков с Соболевым с вашим участием?

    – На сегодня таких идей нет. Многих игроков в некоторых командах болельщики не любят – это их отношение к тому или иному игроку. Что касается Саши, он часть нашей команды – все игроки за него, а он за всех. Он готов делать все, чтобы команда добивалась результата. Уверен, что Саша нам поможет.

    – Как проходит процесс адаптации Соболева?

    – Его пас [в игре с «Рубином»] определил ход матча. Он абсолютно здорово разобрался. Забитый мяч – на 90% его заслуга. То качество, которое мы ценим в Саше, – у нас нет других игроков, которые могут с игроком на спине развернуться и отдать шикарную передачу. Он может и ассистировать, и забивать. Единственное, чего не хватает, – это игрового тонуса. Путем наигранных минут он его наберет. Он и сейчас помогает нашей команде. На сегодняшний день его игрой мы полностью довольны.

    • В матче Кубка России «Зенит» – «Рубин» Соболев отметился голевой передачей.
    • Болельщики петербуржцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.
    • «Зенит» купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 12:49
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SLADE2019
    1726739675
    Организуйте, организуйте пожалуйста такую встречу, пусть ко всеобщему веселью передерутся.
    Ответить
    7:1
    1726740314
    подложили нам свинью, да ещё и на 100-летие клуба. со временем, и после голов, конечно, сгладится. но тем не менее.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726740789
    Анонс встречи дельфина с бакланами при посредничестве вегана. ) **
    Ответить
    Taps
    1726742537
    Гнать поганой метлой ... Он ещё поднасрёт команде, всё впереди.
    Ответить
    Цугундeр
    1726743342
    Зачем ? Тимон и Симба вряд ли придут ..)) "В фильме биография Пумбы освещена мало, сам он говорит лишь только то, что он был изгнан из стада из-за своего неприятного запаха, после чего нашёл своих новых друзей в лице Тимона, а затем и Симбы."(с) Вики...
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    ...уефан
    1726746569
    ...встреча нужна и Соболеву, и болелам! Главное - со спиртным, без модераторов и службы безопасности!)... Будет весело!)...
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    FWSPM
    1726763795
    Да да через полгода посмотрим что ты будешь рассказывать.
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