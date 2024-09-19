Семак высказался о возможности встречи Соболева с болельщиками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе адаптации в команде нападающего Александра Соболева.

– Фанаты не принимают Соболева – все слышали кричалки в его адрес на матче с «Рубином». Может, организовать встречу болельщиков с Соболевым с вашим участием?

– На сегодня таких идей нет. Многих игроков в некоторых командах болельщики не любят – это их отношение к тому или иному игроку. Что касается Саши, он часть нашей команды – все игроки за него, а он за всех. Он готов делать все, чтобы команда добивалась результата. Уверен, что Саша нам поможет.

– Как проходит процесс адаптации Соболева?

– Его пас [в игре с «Рубином»] определил ход матча. Он абсолютно здорово разобрался. Забитый мяч – на 90% его заслуга. То качество, которое мы ценим в Саше, – у нас нет других игроков, которые могут с игроком на спине развернуться и отдать шикарную передачу. Он может и ассистировать, и забивать. Единственное, чего не хватает, – это игрового тонуса. Путем наигранных минут он его наберет. Он и сейчас помогает нашей команде. На сегодняшний день его игрой мы полностью довольны.