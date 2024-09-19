Глушенков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о переходе в петербургский клуб Александра Соболева из «Спартака».

– Как ты видишь игру в атаке «Зенита» с приходом Соболева? Как будете играть? Ты, например, Соболев и Кассьерра. Или как?

– Может быть, и так. Может быть, в одного нападающего. Это же живая конкуренция, правильно? Вот посмотрим, как это будет в ближайших играх.

Я думаю, будут моменты, когда будет играть и один Саша, и когда будет и Кассьерра один играть, и когда они будут вместе играть. Это же много разновидностей.

И по характеру игры, потому что есть же команды, которые закрываются в своей штрафной. Это нам уже показала кубковая игра с «Факелом».

И нам нужны такие люди, которые очень хорошо будут играть головой, цепляться за верховые мячи.

За Соболева заплатили 10 млн евро.

Во вторник его ассист помог «Зениту» победить «Рубин» (2:0) в Кубке.

Несмотря на это, болельщики освистывали новичка и скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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