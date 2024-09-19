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    Глушенков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о переходе в петербургский клуб Александра Соболева из «Спартака».

    – Как ты видишь игру в атаке «Зенита» с приходом Соболева? Как будете играть? Ты, например, Соболев и Кассьерра. Или как?

    – Может быть, и так. Может быть, в одного нападающего. Это же живая конкуренция, правильно? Вот посмотрим, как это будет в ближайших играх.

    Я думаю, будут моменты, когда будет играть и один Саша, и когда будет и Кассьерра один играть, и когда они будут вместе играть. Это же много разновидностей.

    И по характеру игры, потому что есть же команды, которые закрываются в своей штрафной. Это нам уже показала кубковая игра с «Факелом».

    И нам нужны такие люди, которые очень хорошо будут играть головой, цепляться за верховые мячи.

    • За Соболева заплатили 10 млн евро.
    • Во вторник его ассист помог «Зениту» победить «Рубин» (2:0) в Кубке.
    • Несмотря на это, болельщики освистывали новичка и скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а также подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    19.09.2024 01:27
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    Комментарии (7)
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    evgevg13
    1726723458
    Эксперт, однако
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    Semenycch
    1726725371
    И талантливый футболист и мозги на месте...
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    Бригадный
    1726734039
    Нуженгол грамотно изложил. Всё конкретно сказал. Это честные и правильные слова, а не блудливые словеса старого дрища Ерохи.
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    Osianin1969
    1726749062
    Два дебила в бздините- это сила.
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    Osianin1969
    1726749358
    Ну все теперь два страдальца РПЛ обьеденились и будут облизывать друг друга. Задолбают своими высказываниями как Червиченко.
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