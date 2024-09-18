Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 18 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Краснодар»: Дюмин, Гонсалес, Арутюнян, Тормена, Оласа, Ленини, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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