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    • Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 18 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 18 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 18 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

    Главный тренер: Марко Николич

    «Краснодар»: Дюмин, Гонсалес, Арутюнян, Тормена, Оласа, Ленини, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 18:09
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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1726672837
    Могли бы Джонни поберечь.. А где Кокшаров? Знает кто нибудь?
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    Январь 59
    1726673978
    Кашкаров после травмы восстанавливается.
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    Январь 59
    1726674080
    Ничего себе составчики. Ну этого и стоило ожидать. Для ЦСКА - это игра чести. Для быков, победа будет означать выход из группы на первом месте.
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