Николич сказал о разной реакции на судейство в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:0) сообщил, что не обращал внимание на работу арбитров.

– Надо поздравить команду с победой, сказать спасибо фанатам. Очень красиво, когда полный стадион, футбол с фанатами – это другое. Повторю это еще 100 раз. Надо поздравить их с праздником фанатского движения.

Через два дня у нас снова тяжелая игра. Наша борьба, настрой и желание – это наше, меня это устраивает. Матч прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать.

«Краснодар» резко забрал пространство, у них было три‑четыре момента подряд, нам нужно было забивать раньше. Но, слава богу, мы забили второй гол и закрыли игру.

– Гуарирапа и Койта. Можете описать их потенциал?

– Им нужно работать, нам надо поддерживать их и верить в них. Я в них верю. Без этих трех аспектов ничего не получится, да и легко критиковать. Они молодые парни, иностранцы. Нужно верить в них.

Гуарирапа борется, цепляется, да, есть ошибки, но у него всe будет получаться с работой. Секу нужно время на адаптацию. Есть еще Рифат [Жемалетдинов], посмотрите на последние две игры. Ему нужно было адаптироваться и встроиться в команду.

– Много эмоциональной реакции на судейские решения. Много сил это отнимает?

– Я сегодня не обращал внимания на судейство. Но с «Зенитом» была другая история. Может быть, сегодня я реагировал на своего игрока? Но, повторюсь, сегодня я не реагировал на судейство.