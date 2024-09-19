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    • Николич сказал о разной реакции на судейство в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом

    Николич сказал о разной реакции на судейство в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:0) сообщил, что не обращал внимание на работу арбитров.

    – Надо поздравить команду с победой, сказать спасибо фанатам. Очень красиво, когда полный стадион, футбол с фанатами – это другое. Повторю это еще 100 раз. Надо поздравить их с праздником фанатского движения.

    Через два дня у нас снова тяжелая игра. Наша борьба, настрой и желание – это наше, меня это устраивает. Матч прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать.

    «Краснодар» резко забрал пространство, у них было три‑четыре момента подряд, нам нужно было забивать раньше. Но, слава богу, мы забили второй гол и закрыли игру.

    – Гуарирапа и Койта. Можете описать их потенциал?

    – Им нужно работать, нам надо поддерживать их и верить в них. Я в них верю. Без этих трех аспектов ничего не получится, да и легко критиковать. Они молодые парни, иностранцы. Нужно верить в них.

    Гуарирапа борется, цепляется, да, есть ошибки, но у него всe будет получаться с работой. Секу нужно время на адаптацию. Есть еще Рифат [Жемалетдинов], посмотрите на последние две игры. Ему нужно было адаптироваться и встроиться в команду.

    – Много эмоциональной реакции на судейские решения. Много сил это отнимает?

    Я сегодня не обращал внимания на судейство. Но с «Зенитом» была другая история. Может быть, сегодня я реагировал на своего игрока? Но, повторюсь, сегодня я не реагировал на судейство.

    • Главным судьей матча ЦСКА – «Краснодар» был Сергей Чебан.
    • Голы забили Милан Гайич на 32-й минуте и Матвей Кисляк на 89-й.
    • «Краснодар» лидирует в группе C с 9 очками после четырех матчей, у ЦСКА – 8 очков.
    • Во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Николич выражал недовольство работой арбитра Алексея Сухого, но после встречи отказался от комментариев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 09:32
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    Комментарии (6)
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    andr2112
    1726729410
    Ну это-то и понятно. Ведь, когда проиграл - виноват только судья! А когда выиграли - все в порядке)
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    Спартачище
    1726764797
    Заряженные на газовые деньги судейки тянут профинциальный болотный клуп
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    Январь 59
    1726766533
    За грубый удал локтем в грудь Смолова, без мяча, Мойзесу можно было сразу давать прямую красную.Судья сделал вид, что не заметил, а потом ВАР уже не мог вмешаться.
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    Рыло свина
    1726778899
    бычков засудили конечно, но и они не были готовы умирать на поле!
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