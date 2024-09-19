Николич сказал, когда ЦСКА обретет стабильность

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Кубка России с «Краснодром» (2:0) высказался о качестве игры своей команды в целом.

– Насколько вы оцените качество игры команды? Насколько команда вас понимает, это уже ЦСКА Николича?

– Это ЦСКА Николича. Я главный тренер команды и за всe отвечаю. Мы перестроили игру чуть‑чуть. Я уже рассказал статистику по играм. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений. Кто хочет – увидит.

С каждой игрой мы прибавляем. Нам нужно время, чтобы стать более стабильными. Думаю, что это будет после зимней паузы.

– Вы довольны составом?

– Моя команда для меня самая лучшая. Я люблю всех своих парней. Что касается трансферного окна, отвечу так: есть внутренние ресурсы, есть Кисляк, например. Это русский молодой парень, хороший футболист, который будет прибавлять.