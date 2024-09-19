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    Николич сказал, когда ЦСКА обретет стабильность

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Кубка России с «Краснодром» (2:0) высказался о качестве игры своей команды в целом.

    – Насколько вы оцените качество игры команды? Насколько команда вас понимает, это уже ЦСКА Николича?

    – Это ЦСКА Николича. Я главный тренер команды и за всe отвечаю. Мы перестроили игру чуть‑чуть. Я уже рассказал статистику по играм. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений. Кто хочет – увидит.

    С каждой игрой мы прибавляем. Нам нужно время, чтобы стать более стабильными. Думаю, что это будет после зимней паузы.

    – Вы довольны составом?

    – Моя команда для меня самая лучшая. Я люблю всех своих парней. Что касается трансферного окна, отвечу так: есть внутренние ресурсы, есть Кисляк, например. Это русский молодой парень, хороший футболист, который будет прибавлять.

    • Николич возглавил ЦСКА в межсезонье, сменив Владимира Федотова.
    • Под его руководством красно-синие занимают 6-е место в РПЛ с 13 очками после восьми туров, а также набрали 8 очков в четырех матчах Кубка России, где занимают второе место в группе C.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 10:31
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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1726751175
    Когда совет директоров откажется от ЦСКА, как от объекта отмывания денег. И продаст более перспективному человеку . А пока...
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    BRO_football
    1726777700
    Когда бабла будет столько же, сколько лет 12 назад, тогда и будет стабильность.
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    Рыло свина
    1726778645
    когда Николичу удвоят зарплату и выплатят неустойку, новый тренер принесёт стабильность.. если бабая уберут!
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