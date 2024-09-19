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    Мусаев подвел итоги матча с ЦСКА

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что в матче Кубка России с ЦСКА (0:2) его команда не наиграла на гол во втором тайме.

    «Первый тайм был неплохого качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С «Ростовом» мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.

    Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая [тренировка], потом уже следующий матч», – сказал Мусаев.

    • Голы в матче у ЦСКА забили Милан Гайич на 32-й минуте и Матвей Кисляк на 89-й.
    • «Краснодар» лидирует в группе C с 9 очками после четырех матчей, у ЦСКА – 8 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 08:30
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