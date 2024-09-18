Мостовой – о словах Дзюбы про сборную России: «Любой футболист хорошего уровня скажет подобное»

Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Артема Дзюбы.

Новичок «Акрона» сказал, что готов сыграть нетрезвым за сборную России, учитывая уровень некоторых соперников по товарищеским встречам.

«Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг.

Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное», – считает Мостовой.

36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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