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    • Мостовой – о словах Дзюбы про сборную России: «Любой футболист хорошего уровня скажет подобное»

    Мостовой – о словах Дзюбы про сборную России: «Любой футболист хорошего уровня скажет подобное»

    Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Артема Дзюбы.

    Новичок «Акрона» сказал, что готов сыграть нетрезвым за сборную России, учитывая уровень некоторых соперников по товарищеским встречам.

    «Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг.

    Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное», – считает Мостовой.

    • 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings

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    18.09.2024 17:46
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    Комментарии (16)
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1726674260
    Так пусть хотя бы не трезвым начнёт забивать за акрон ааааааааа лииищь потом ******* начнёт...... с мостовой за компанию..... чел в последние годы ничего не показывает кроме дрочки и ещё ****** про что то
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    Sergey--google
    1726679583
    Профессионал себе даже на тренировку не позволит придти и с похмелья. Такое бабло людям платят, а некоторые в рф так и не понимают, что за результаты работы в той же европе спросят
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    subbotaspartak
    1726679637
    «Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка... Да было,было... У меня 45 лет назад точно
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    кайрос
    1726686475
    Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды.--------- Ты не считаешь, а что скажут Вьетнам и другие команды ? Сто пудов для них это оскорбление.
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    Виктор56--google
    1726705051
    В друзья к Артему набивается?
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    The only one
    1726725370
    саша, не ровняй все по себе...
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    Plyash
    1726747222
    В СССР многие звёзды 50-60-х годов с похмела выходили,но на поле они ИГРАЛИ получше иных трезвых середняков.Всех называть не буду,болельщики со стажем их всех знают,но самого лучшего назову - это Игорь Численко.Игрок от бога.
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    Городовой
    1726802960
    У Дзюбу кроме умелых рук ещё и язык необычайно длинный. Ждём новых видео с языком...
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