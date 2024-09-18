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    Семин обратился к Сафонову перед его дебютом за «ПСЖ»

    Юрий Семин высказался о скором дебюте Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

    • Вратарь должен сыграть за парижан сегодня в Лиге чемпионов.
    • Соперником чемпиона Франции будет «Жирона».
    • «ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро и дал ему зарплату в размере 4,8 млн евро в год.

    «Желаю ему удачи. Все в его руках, как будет работать, что будет в голове, в ногах. У него блестящий шанс, но их много в спорте не дают.

    Надо сыграть на ноль, чтобы выиграла команда. Будет лучше, если у его ворот не возникнет моментов», – заявил Семин.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2024 17:17
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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1726670208
    Матвею удачи...
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    гууд
    1726670414
    Удачи! Покажи что только у русского вратаря ворота на замке!
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    Bez Imeni
    1726670856
    Жирона может забить
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    Антибиотик
    1726675736
    Удачи!!!
    Ответить
    Snek
    1726689439
    Сёмин мозг пропил? Если у ворот Сафонова не будет моментов, то его в деле никто не оценит и это вряд ли поможет ему выиграть конкуренцию. Намного важнее если у его ворот будет много моментов, будут его сейвы и он отстоит на ноль.
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