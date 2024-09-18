Семин обратился к Сафонову перед его дебютом за «ПСЖ»

Юрий Семин высказался о скором дебюте Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Вратарь должен сыграть за парижан сегодня в Лиге чемпионов.

Соперником чемпиона Франции будет «Жирона».

«ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро и дал ему зарплату в размере 4,8 млн евро в год.

«Желаю ему удачи. Все в его руках, как будет работать, что будет в голове, в ногах. У него блестящий шанс, но их много в спорте не дают.

Надо сыграть на ноль, чтобы выиграла команда. Будет лучше, если у его ворот не возникнет моментов», – заявил Семин.

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