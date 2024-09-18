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    • В клубе РПЛ отреагировали на новость о возможном назначении Гончаренко

    В клубе РПЛ отреагировали на новость о возможном назначении Гончаренко

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал появившиеся слухи о скорой смене главного тренера.

    Сообщалось, что подмосковный клуб может уволить Франка Артигу и назначить вместо него Виктора Гончаренко.

    «Мне о возможной отставке Артиги ничего не известно. Это очередной фейк.

    С Гончаренко мы тоже не контактировали. В повестке не стоит вопрос о будущем Артиги. У него полное доверие со стороны руководства «Химок», – сказал Садыгов.

    • В конце мая Гончаренко уволили из «Урала», который в итоге вылетел из РПЛ.
    • Также он работал в России в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».
    • «Химки» набрали 6 очков в 8 турах чемпионата и занимают 14-е место в таблице.

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    Источник: Sport24

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    18.09.2024 16:29
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1726668215
    Вот что не выдумывают журналюги...
    Ответить
    7:1
    1726669465
    после такого мощного закупа химки плетутся в самом конце. и так мы и поверили, что артигу не уволят, и что у него полное доверие от руководства.
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    Всеволод-Малиновский-vkon
    1726745560
    Химки и футбол ,
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1726766526
    Полное доверие и 0:5 от паровоза
    Ответить
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