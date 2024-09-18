В клубе РПЛ отреагировали на новость о возможном назначении Гончаренко

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал появившиеся слухи о скорой смене главного тренера.

Сообщалось, что подмосковный клуб может уволить Франка Артигу и назначить вместо него Виктора Гончаренко.

«Мне о возможной отставке Артиги ничего не известно. Это очередной фейк.

С Гончаренко мы тоже не контактировали. В повестке не стоит вопрос о будущем Артиги. У него полное доверие со стороны руководства «Химок», – сказал Садыгов.

В конце мая Гончаренко уволили из «Урала», который в итоге вылетел из РПЛ.

Также он работал в России в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

«Химки» набрали 6 очков в 8 турах чемпионата и занимают 14-е место в таблице.

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