Умер лучший игрок ЧМ-1990

Лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет.

Ранее экс-форвард сборной Италии был госпитализирован в Палермо. В 2022 году у него диагностировали рак толстой кишки, Скиллачи дважды оперировали.

На ЧМ-1990 он забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром турнира. Он также выиграл награду лучшего футболиста чемпионата.

Скиллачи выступал за «Ювентус», «Интер», «Мессину» и «Джубило Ивата». Он дважды выигрывал Кубок УЕФА – по разу в составе туринского и миланского клубов. Также он завоевал Кубок Италии (в составе «Ювентуса») и титул чемпиона Японии.

За сборную Италии провел всего 16 матчей в 1990–1991 годах, забил 7 голов. На домашнем ЧМ-1990 сборная заняла третье место.

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