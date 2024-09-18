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    Умер лучший игрок ЧМ-1990

    Лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет.

    Ранее экс-форвард сборной Италии был госпитализирован в Палермо. В 2022 году у него диагностировали рак толстой кишки, Скиллачи дважды оперировали.

    На ЧМ-1990 он забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром турнира. Он также выиграл награду лучшего футболиста чемпионата.

    • Скиллачи выступал за «Ювентус», «Интер», «Мессину» и «Джубило Ивата». Он дважды выигрывал Кубок УЕФА – по разу в составе туринского и миланского клубов. Также он завоевал Кубок Италии (в составе «Ювентуса») и титул чемпиона Японии.
    • За сборную Италии провел всего 16 матчей в 1990–1991 годах, забил 7 голов. На домашнем ЧМ-1990 сборная заняла третье место.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.09.2024 12:57
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    Комментарии (3)
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    ilich55
    1726655650
    Да, жаль Сальваторе. Запомнился своим нестандартным бегом.
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    Александр-Доброноженко-go
    1726729856
    Чувство гола у него было просто животное! Очень жаль. Покойся с миром,ИГРОК!
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    Виктор56--google
    1726835317
    Это был лютый зверь, а не футболист!
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