Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Рубином»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России «Зенит» – «Рубин» (2:0).

«Какие вопросы Семак решал в этом матче? Выиграть – само собой, соперник намного ниже классом. На мой взгляд, одной из задач была подготовка к очередному туру чемпионата. «Факел» по стилю похож на «Рубин», да и в классе не сильно уступает казанцам. Поэтому здесь «Зенит» мог тренировать вскрытие глубоко эшелонированной обороны.

Еще одна задача – просмотреть игроков ротации, практически все они выходили на поле. Ерохин всю игру отыграл, Ахметов появился на поле, но матч провалил и был заменен в перерыве. Думаю, после такого может прочно сесть в запас. Чистяков сыграл без ошибок, гол забил. Дали возможность Соболеву проявить себя, которого сменил Лусиано во втором тайме.

В тактическом плане понятно, что недавний эксперимент с тремя центральным нападающими провалился, и больше «Зенит» так играть не будет. Более предпочтительные варианты с двумя форвардами – Кассьерой и Лусиано или с одним нападающим при поддержке двух инсайдов.

Соболев пока не игрок стартового состава, ему надо набирать. Голевая передача в игре с «Рубином» – хорошо, но в другом никак не проявил себя. Единственное, что могу сказать: после потерь с таким рвением он в «Спартаке» никогда так не отбирал мячи.

Что касается голов, то они были забиты после грубейших ошибок в обороне. Мантуан подключается из глубины, играет в стенку с Соболевым, выходит один на один и с острого угла забивает. Четыре человека было перед ним, стояли и смотрели, как он мимо пробежал.

Второй гол – вообще кошмар. Стандарт, идет подача на Чистякова, тот даже не прыгал, просто с места забил. Рядом игрок «Рубина» стоит и смотрит. Когда Чистяков забил, за голову схватился… Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов», – написал Бубнов.

Голы у «Зенита» забили Густаво Мантуан на 26-й минуте и Дмитрий Чистяков на 58-й.

Петербуржцы лидируют в группе D с 10 очками, «Рубин» идет вторым с 6 очками.

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