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    Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Рубином»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России «Зенит»«Рубин» (2:0).

    «Какие вопросы Семак решал в этом матче? Выиграть – само собой, соперник намного ниже классом. На мой взгляд, одной из задач была подготовка к очередному туру чемпионата. «Факел» по стилю похож на «Рубин», да и в классе не сильно уступает казанцам. Поэтому здесь «Зенит» мог тренировать вскрытие глубоко эшелонированной обороны.

    Еще одна задача – просмотреть игроков ротации, практически все они выходили на поле. Ерохин всю игру отыграл, Ахметов появился на поле, но матч провалил и был заменен в перерыве. Думаю, после такого может прочно сесть в запас. Чистяков сыграл без ошибок, гол забил. Дали возможность Соболеву проявить себя, которого сменил Лусиано во втором тайме.

    В тактическом плане понятно, что недавний эксперимент с тремя центральным нападающими провалился, и больше «Зенит» так играть не будет. Более предпочтительные варианты с двумя форвардами – Кассьерой и Лусиано или с одним нападающим при поддержке двух инсайдов.

    Соболев пока не игрок стартового состава, ему надо набирать. Голевая передача в игре с «Рубином» – хорошо, но в другом никак не проявил себя. Единственное, что могу сказать: после потерь с таким рвением он в «Спартаке» никогда так не отбирал мячи.

    Что касается голов, то они были забиты после грубейших ошибок в обороне. Мантуан подключается из глубины, играет в стенку с Соболевым, выходит один на один и с острого угла забивает. Четыре человека было перед ним, стояли и смотрели, как он мимо пробежал.

    Второй гол – вообще кошмар. Стандарт, идет подача на Чистякова, тот даже не прыгал, просто с места забил. Рядом игрок «Рубина» стоит и смотрит. Когда Чистяков забил, за голову схватился… Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    18.09.2024 07:48
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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1726640378
    Зачем Зениту Соболев, если Чистяков есть? Чистякова в форварды!
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    САДЫЧОК
    1726643139
    Почитал Хорошо что не смотрел.
    Ответить
    Илья-Альчуль-vkontakte
    1726647618
    Второй гол - из серии "никогда такого не было и вот опять". Раньше себе такого нельзя было представить, чтобы при угловом не были персонально разобраны игроки защитниками, пытающимися пресечь подачу. В играх заядлых парней во дворе, в любительской футбольной лиге форматов 6*6 и 8*8, в игре городского чемпионата среди спортшкол, в матчах районного чемпионата в области, в матчах чемпионата дублей команд, в международных товарищеских играх между клубами, в международных товарищеских матчах между сборными, на петербургском международном юношеском турнире "Мемориал Гранаткина", не говоря уже про матчи чемпионата в Высшей и в Первой лигах. И всё это наблюдал великое множество раз вживую, но такого бреда не помню - тем более при угловых.
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