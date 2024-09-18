Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в «Урал»

Вадима Евсеева спросили про возможное назначение на пост главного тренера «Урала».

Он посетил матч 10-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Уралом» (1:0).

Евсеев смотрел игру в компании Игоря Смольникова, входящего в спортивный департамент екатеринбургского клуба.

– А вам это зачем?

– Интересно в разрезе «Урала».

– А вы что на футболе делаете?

– Футбол смотрю.

– Ну вот и я смотрю. Я на многих играх в Москве и Подмосковье бываю.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань».

Оттуда его уволили в апреле.

«Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге с 18 очками в 10 турах.

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