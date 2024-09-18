Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в «Урал»

    Вадима Евсеева спросили про возможное назначение на пост главного тренера «Урала».

    Он посетил матч 10-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Уралом» (1:0).

    Евсеев смотрел игру в компании Игоря Смольникова, входящего в спортивный департамент екатеринбургского клуба.

    – А вам это зачем?

    – Интересно в разрезе «Урала».

    – А вы что на футболе делаете?

    – Футбол смотрю.

    – Ну вот и я смотрю. Я на многих играх в Москве и Подмосковье бываю.

    • Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
    • Оттуда его уволили в апреле.
    • «Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге с 18 очками в 10 турах.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В клубе Второй лиги прокомментировали назначение Евсеева 3
    Стал известен новый клуб Евсеева 5
    Евсеев проходит стажировку в московском клубе 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1726635234
    Очередной тупой журналюга со своими тупыми вопросами...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+