Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в «Урал»

Вадима Евсеева спросили про возможное назначение на пост главного тренера «Урала».
Он посетил матч 10-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Уралом» (1:0).
Евсеев смотрел игру в компании Игоря Смольникова, входящего в спортивный департамент екатеринбургского клуба.
– А вам это зачем?
– Интересно в разрезе «Урала».
– А вы что на футболе делаете?
– Футбол смотрю.
– Ну вот и я смотрю. Я на многих играх в Москве и Подмосковье бываю.
- Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
- Оттуда его уволили в апреле.
- «Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге с 18 очками в 10 турах.
Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовься к турниру с нашим тестом!