«Бавария» одержала разгромную победу над «Динамо» Загреб в рамках 1 тура Лиги чемпионов, итоговый счет 9:2.

Кейн на 19-й минуте матча открыл счет.

Офсайд был зафиксирован у Гнабри, и гол не должен был быть защитан! Но за секунду до этого было нарушение правил против кого-то из игроков хозяев и назначил Хуан Мартинес пенальти! Подошeл к мячу Кейн и неотразимо пробил в левый угол!

Смотреть гол Кейна.

На 33-й минуте матча Геррейру забил второй мяч.

Гнабри с левого фланга выполнил предголевую передачу к линии штрафной на Мусиалу, который грудью красиво скинул снаряд на Геррейру, и Рафаэл мощнейшим ударом с линии штрафной вколотил мяч в левую девятку!

Смотреть гол Геррейру.

Олисе на 38-й минуте матча довел счет до разгромного.

Заработали на левом фланге угловой хозяева. Решили разыграть, получил пас Киммих, который выполнил мягкую и выверенную передачу в штрафную «Динамо», где уже выше всех выпрыгнул Майкл Олисе, и пробил головой точно в створ!

Смотреть гол Олисе.

На 49-й минуте Петкович отыграл один мяч.

Ничем не примечательная передача с правого фланга пошла в штрафную хозяев! Пьяца неуклюже коснулся мяча, а получилась передача вдоль ворот на Петковича, который в окружении двух защитников смог пробить по воротам и прошить вратаря хозяев!

Смотреть гол Петковича.

Через минуту Огивара забил второй мяч «Динамо».

Мишич отдал пас в атаку, японский футболист гостей вошeл с мячом в штрафную, и пробил низом в дальний угол! Мяч проскочил между ног голкиперу «Баварии» и оказался в воротах!

Смотреть гол Огивара.

На 57-й минуте Кейн сделал дубль.

Очень долго владели мячом хозяева. В результате вышел на ударную позицию Киммих, который ровно с линии штрафной пробил по центру ворот гостей. Невистич с ударом справился, но отбил перед собой, и уже на добивании первым оказался Кейн.

Смотреть второй гол Кейна.

На 61-й минуте матча Олисе сделал дубль.

Скоростная атака хозяев, Кейн, находясь в штрафной «Динамо» делает мягкую передачу на Мусиалу, который, в свою очередь, оставляет мяч Олисе! И уже последний расстреливает с нескольких метров ворота гостей!

Смотреть второй гол Олисе.

На 73-й минуте Кейн оформил хет-трик.

Уверенно пробил Кейн в левый нижний угол с точки. Иван Невистич в этот же угол прыгнул, но слишком сильно пробил Харри!

Смотреть тертий гол Кейна.

На 78-й минуте матча случился четвертый гол Кейна.

Уже не понятно, кто и кому наступил на ногу в штрафной «Динамо», но назначил пенальти Мартинес и снова уверенно реализовал попытку Харри Кейн!

Смотреть четвертый гол Кейна.

На 85-й минуте Сане забил восьмой гол своей команды.

Пошла передача из глубины к штрафной хорватов, зацепился за мяч Мюллер, отдавший пас к линии штрафной на Сане. И последний, не задумываясь, пробил левой ногой в дальний нижний угол! Был близок голкипер «Динамо» к спасению, но не дотянулся до снаряда!

Смотреть гол Сане.

Горецка на 92-й минуте матча забил очередной гол.

Забивает головой Леон Горецка приблизительно метров с 7 от ворот после идеального навеса с фланга от Киммиха!

Смотреть гол Горецки.

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