Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку – они освистывали и оскорбляли его

Александр Соболев опубликовал пост в своем телеграм-канале по итогам матча «Зенит» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.
«Всех с победой и спасибо за поддержку», – написал 27-летний форвард, перешедший в конце августа в петербургский клуб из «Спартака».
- «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
- Соболев сделал ассист в 1-м тайме.
- Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.
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