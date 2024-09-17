Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку – они освистывали и оскорбляли его

Александр Соболев опубликовал пост в своем телеграм-канале по итогам матча «Зенит» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.

«Всех с победой и спасибо за поддержку», – написал 27-летний форвард, перешедший в конце августа в петербургский клуб из «Спартака».

«Зенит» выиграл со счетом 2:0.

Соболев сделал ассист в 1-м тайме.

Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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