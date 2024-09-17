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    • Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку – они освистывали и оскорбляли его

    Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку – они освистывали и оскорбляли его

    Александр Соболев опубликовал пост в своем телеграм-канале по итогам матча «Зенит» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.

    «Всех с победой и спасибо за поддержку», – написал 27-летний форвард, перешедший в конце августа в петербургский клуб из «Спартака».

    • «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
    • Соболев сделал ассист в 1-м тайме.
    • Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    17.09.2024 23:31
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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1726605815
    Это его в великом тушинском клупе терпилой заделали .)))
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    Нуф-Нуф
    1726606270
    Иуда.
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    BuenosArgentina
    1726620929
    Освистывали и оскорбляли пару дебилов основная масса поддержала бойца
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