Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча «Зенит» – «Рубин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину замены Александра Соболева.

Форвард вышел в стартовом составе на кубковый матч с «Рубином» (2:0).

Он отдал голевую передачу в 1-м тайме.

В перерыве Соболева заменили.

Болельщики его освистывали и оскорбляли, а еще подбрасывали надувного дельфина на трибунах.

– В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

– Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им все равно не хватает игрового тонуса.

Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провел достаточно много времени на поле.

Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать.

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