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    • Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча «Зенит» – «Рубин»

    Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча «Зенит» – «Рубин»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину замены Александра Соболева.

    • Форвард вышел в стартовом составе на кубковый матч с «Рубином» (2:0).
    • Он отдал голевую передачу в 1-м тайме.
    • В перерыве Соболева заменили.
    • Болельщики его освистывали и оскорбляли, а еще подбрасывали надувного дельфина на трибунах.

    – В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

    – Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им все равно не хватает игрового тонуса.

    Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провел достаточно много времени на поле.

    Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1726605696
    Случайно от него Мантуану мячик отскочил , а в остальном - полный ноль этот андон , балластина .
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