Черданцев – об оскорблениях Соболева болельщиками «Зенита»: «Это петербургский юмор»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отношении фанатов «Зенита» к Александру Соболеву.
- Форвард вышел в старте на кубковый матч с «Рубином» (2:0), отдал голевую передачу и был заменен в перерыве.
- Болельщики сначала освистали Соболева при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.
«Соболеву досталось от болельщиков «Зенита», но все кричалки активных фанатов произносились с «петербургским юмором», и это нормально», – заявил Черданцев.
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