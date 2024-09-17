Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев – об оскорблениях Соболева болельщиками «Зенита»: «Это петербургский юмор»

    Черданцев – об оскорблениях Соболева болельщиками «Зенита»: «Это петербургский юмор»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отношении фанатов «Зенита» к Александру Соболеву.

    • Форвард вышел в старте на кубковый матч с «Рубином» (2:0), отдал голевую передачу и был заменен в перерыве.
    • Болельщики сначала освистали Соболева при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    «Соболеву досталось от болельщиков «Зенита», но все кричалки активных фанатов произносились с «петербургским юмором», и это нормально», – заявил Черданцев.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 13
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартач80
    1726604385
    Он прав, весь "петербуржский юмор", он такой....
    Ответить
    anatolich72
    1726605204
    У нас вся Россия шутит-Зенит позор Российского футбола!
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1726605646
    не слышал я никаких оскорблений
    Ответить
    Правдоруб100
    1726607753
    Из культурной столицы Питер превратился в сборище отстойного быдла!!! Это факт, который подтверждают сами трибуны!!! А то, что "Зенит" позор российского футбола, так это уже давно известно!!!
    Ответить
    Zubo
    1726608702
    Я был на матче два дебила орали что-то, и все , остальные поддерживали
    Ответить
    Номэд
    1726608880
    Какая "культурная" столица - таков и юмор. И кстати, сенит - позор российского футбола!
    Ответить
    R_a_i_n
    1726627274
    Все что орут блекло-голубые, это юмор. Для всех остальных это штраф. Газпром - мечты сбываются.
    Ответить
    The only one
    1726636019
    Интересно: сколько башляют Чердаку за такие посты?
    Ответить
    Бригадный
    1726641987
    Не путайте меня с кучкой питерских ублюдков-дегенератов. Лично я поддерживал Зенит и Саню Соболева, в том числе.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+