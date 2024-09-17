Черданцев – об оскорблениях Соболева болельщиками «Зенита»: «Это петербургский юмор»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отношении фанатов «Зенита» к Александру Соболеву.

Форвард вышел в старте на кубковый матч с «Рубином» (2:0), отдал голевую передачу и был заменен в перерыве.

Болельщики сначала освистали Соболева при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

«Соболеву досталось от болельщиков «Зенита», но все кричалки активных фанатов произносились с «петербургским юмором», и это нормально», – заявил Черданцев.

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