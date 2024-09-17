«Ювентус» уверенно обыграл «ПСВ» в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов, итоговый счет 3:1.

На 21-й минуте матча Йылдыз открыл счет, сместился с левой бровки ближе к штрафной, а рядом забегал Камбьясо, на которого и отвлeкся Ледесма, оставивший Кенана в одиночестве. Спокойно Йылдыз прошeл в штрафную и изумительно закрутил сферу точнeхонько в правую девятку! Без шансов для Дроммела! Счет 1:0.

Смотреть гол Йылдыза

На 27-й минуте матча Маккенни забил второй мяч.

С фантастической красотой Маккенни справа перебросил через Дамса сферу, Гонсалес добрался до штрафной и прострелил к «точке». Влаховичу бить было очень неудобно, поэтому Душан отдал левее на подключившегося в атаку Маккенни, ну а Уэстон же намного убедительнее ударил в правый угол, без труда прошив Дроммела!

Смотреть гол Маккенни.

На 52-й минуте матча Гонсалес забил третий мяч.

Ошибся с обработкой Верман в центре, вследствие чего легко отобрал у него мяч Коопмейнерс. Отдал далее в левый полуфланг на Влаховича, который добежал до штрафной и аккуратно стрельнул на правый еe край, откуда Гонсалес практически в полном одиночестве расстреливал Дроммела в левый угол!

Смотреть гол Гонсалеса.

На третьей дополнительной минуте Сайбари отыграл один мяч.

Совсем застыли в стоячем положении туринцы, чем и воспользовался Бакайоко, вырезавший с правого полуфланга прострельный пас на левый край штрафной. В полном одиночестве выскочил туда Сайбари, вторым касанием без труда прошив неприступного до этого Ди Грегорио в дальний угол!

Смотреть гол Сайбари.

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