Губерниев – о словах Дзюбы про сборную России: «Артeм обижается и завидует – надо кончать с этими комплексами»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Артема Дзюбы.

Новичок «Акрона» сказал, что готов сыграть нетрезвым за сборную России, учитывая уровень некоторых соперников по товарищеским встречам.

«Артeм абсолютно прав, что мог бы сыграть за сборную России. Все бы смогли.

Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артeм обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную.

Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артем, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», – заявил Губерниев.

36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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