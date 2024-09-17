Аршавин сказал, до каких пор Дзюба «будет рвать и метать»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о мотивации 36-летнего форварда «Акрона» Артем Дзюбы.

«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно, он выше всех классом, по уровню мастерства», – сказал Аршавин.

Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лидером в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас 256 (160+96).

Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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