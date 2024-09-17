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    Аршавин сказал, до каких пор Дзюба «будет рвать и метать»

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о мотивации 36-летнего форварда «Акрона» Артем Дзюбы.

    «Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно, он выше всех классом, по уровню мастерства», – сказал Аршавин.

    • Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лидером в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас 256 (160+96).
    • Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2024 12:58
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1726568170
    Это шутка юмора?... )
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    Mirak92
    1726569036
    Пока только он рвал и метал .опу, в поисках клуба
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    neim
    1726570139
    Шавину на Матч ТВ столько не назвездеть, сколько Зюба будет "рвать и метать" в играх ))).
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    Fialet
    1726572416
    Ещё пару игр порвёт жопу, и опять пешком по полю.
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    Каратель помойников
    1726576239
    Понятно сколько,рвать будет пока трусы не порвёт)
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    anatolich72
    1726579833
    Пока второго азмунку не найдёт, срочно в зеньку его.
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    Январь 59
    1726593840
    В адрес Дзюбы желающих отвесить хамскую шутку достаточно много, а по большому счёту хотелось бы пожелать ему удачи. Более того почти уверен, что Дзюба ещё попортит нервы, тем командам, которые мечтают попасть на пьедестал.
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