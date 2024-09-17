Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин назвал клуб РПЛ, который ему не нравится на старте сезона

    Аршавин назвал клуб РПЛ, который ему не нравится на старте сезона

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выразил неудовлетворение игрой «Крыльев Советов» на старте сезона‑2024/25.

    «Я не думал, что «Крылья Советов» выиграют у «Рубина». Мне не нравятся самарцы на старте чемпионата. Расбалансированный «Оренбург», а вот «Локомотив» порадовал. Вообще, нейтрального болельщика радует Батраков», – сказал Аршавин.

    • «Крылья Советов» обыграли «Рубин» в гостях в матче 8-го тура 13 сентября.
    • Самарцы занимают 10-е место в РПЛ с 9 очками.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев 5
    Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита» 5
    Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726564855
    В Самаре бизнес придавил футбол, баланс явно нарушен. Будем надеяться, Осинькин справится, а руководство клуба включит мозг. **
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+