Аршавин назвал клуб РПЛ, который ему не нравится на старте сезона

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выразил неудовлетворение игрой «Крыльев Советов» на старте сезона‑2024/25.

«Я не думал, что «Крылья Советов» выиграют у «Рубина». Мне не нравятся самарцы на старте чемпионата. Расбалансированный «Оренбург», а вот «Локомотив» порадовал. Вообще, нейтрального болельщика радует Батраков», – сказал Аршавин.

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в гостях в матче 8-го тура 13 сентября.

Самарцы занимают 10-е место в РПЛ с 9 очками.

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