Потенциальный новичок ЦСКА, в какие страны звали Дзюбу, когда Сафонов дебютирует за «ПСЖ» и другие новости

Названы четыре страны, из которых Дзюба получал предложения летом
ЦСКА может подписать нигерийского форварда
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
Известна дата дебюта Сафонова за «ПСЖ»
Агент ответил, почему Глебов не перешел в «Спартак»
Стала известна зарплата Баринова в «Локомотиве»
Кордобу предлагали ЦСКА: в клубе ответили, почему не купили игрока
Мойзеса летом предлагали «Локомотиву» – известна причина отказа
Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/24
В Англии раскрыли подробности конфликта между Роналду и тен Хагом – португалец выбросил в кусты украшение за 120 тысяч рублей