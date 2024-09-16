Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Названы четыре страны, из которых Дзюба получал предложения летом

    Названы четыре страны, из которых Дзюба получал предложения летом

    Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман сказал, что у футболиста были лучшие предложения по деньгам в летнее трансферное окно, чем у тольяттинцев.

    «Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии.

    Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким‑либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные», – сказал Гольдман.

    • «Акрон» подписал контракт с 36-летним Дзюбой до конца сезона-2024/25.
    • В дебютном матче против «Химок» (3:0) форвард вышел на замену и отметился голевой передачей.

    Новости по теме
    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава» 5
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Дзюба выложил эмоциональное фото с тренировки «Акрона» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726470163
    Приоритет - ГД, там все подобные собираются. ""
    Ответить
    mutabor0992
    1726471436
    Да ну!Элитка мирового футбола!Не в Акроне самое место...Парней правильно передергивать научит.По питерски!
    Ответить
    Garrincha58
    1726473073
    Сам придумал или кто то сказал? С такой пешей игрой тебя даже во Вьетнам бы не позвали
    Ответить
    k611
    1726476645
    Как то сомнительно
    Ответить
    Каратель помойников
    1726477632
    Хорошо врать,это были Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+