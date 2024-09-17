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    Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/24

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выложил в соцсетях фото с индивидуальными наградами.

    Ему вручили приз как лучшему игроку Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

    «Упорный труд и характер приведут тебя к вершинам. Спасибо всем моим партнерам за это.

    Спасибо вам за все. Мы продолжим стремиться к большему!» – написал бразилец.

    • «Реал» выиграл ЛЧ в прошлом сезоне, победив в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).
    • Винисиус провел 10 матчей в главном еврокубке, забил забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

    Фото: соцсети Винисиуса Жуниора

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 00:36
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    7:1
    1726531942
    а вторая награда за что, не написать, что ли?
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