Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/24

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выложил в соцсетях фото с индивидуальными наградами.

Ему вручили приз как лучшему игроку Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«Упорный труд и характер приведут тебя к вершинам. Спасибо всем моим партнерам за это.

Спасибо вам за все. Мы продолжим стремиться к большему!» – написал бразилец.

«Реал» выиграл ЛЧ в прошлом сезоне, победив в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Винисиус провел 10 матчей в главном еврокубке, забил забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Фото: соцсети Винисиуса Жуниора