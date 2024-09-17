В Англии раскрыли подробности конфликта между Роналду и тен Хагом – португалец выбросил в кусты украшение за 120 тысяч рублей

У Криштиану Роналду и Эрика тен Хага возникли разногласия в самом начале их сотрудничества в «Манчестер Юнайтед».

Голландский тренер требовал приходить на тренировки без ювелирных украшений.

Нападающий носил сережки и отказывался их снимать. Он не понимал новых правил, установленных тен Хагом. Его предшественники не прибегали к таким запретам.

На одном из занятий тренер попросил своего помощника Стива Макларена разобраться с этим вопросом «раз и навсегда».

Англичанин попытался дипломатично решить проблему в разговоре с Роналду, но тот разнервничался и выбросил свои серьги в кусты. Стоимость его украшений оценивалась в 1000 фунтов (около 120 тысяч рублей по нынешнему курсу).