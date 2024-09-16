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    Мостовой уничижительно высказался о Мураде Мусаеве

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой принизил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    «Я сразу говорил, что у «Краснодара» шикарная команда, много иностранцев, которых купили за большие деньги по нашим меркам. Я говорил, что «Краснодар» еще будет выигрывать. Эту команду собирал Ивич. Для меня не удивление, что они наверху. Я бы удивился, если бы они были на шестом-седьмом месте или «Зенит» на пятом-шестом. А так-то что?

    Об Ивиче все забыли? Никто о нем не забыл, особенно те, кто в футболе много лет, кто отдал футболу всю жизнь. Я вот напоминаю, что Ивич с этой командой шел на первом месте, а его уволили. Такое нельзя забывать.

    Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, ее нет. Работает, получает удовольствие. А что он должен делать? Если вы хотите проверить тренера, отправьте его в команды с 14-16 места. Если он с этой командой займет третье место, тогда я скажу.

    Отправьте Мусаева в «Ахмат», «Факел», Нижний. Простые же истины. Отправьте Гвардиолу в «Уотфорд». Он что, чемпионом, что ли, станет? Нет, конечно!» – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
    • Следующий соперник – ЦСКА.
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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    Источник: Legalbet

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    16.09.2024 21:25
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    Комментарии (28)
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    САДЫЧОК
    1726512246
    Мостовой трижды предатель и не хороший человек! Мусаев показывает, что смог построить игру команде. А,состав очень средний у команды. Ивич , конечно не заслуженно был уволен позорниками в руководстве!
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    DOCTOR PENALTY
    1726512582
    Жестковато, но по-правде. **
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    БУНЯ
    1726513205
    Мусаев ставит такую игру, которую хочет хозяин клуба. Какие претензии к тренеру? Галицкому важен красивый футбол, а потом место в турнирной таблице.
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1726513273
    Тот факт, что Мост нигде не тренировал, достаточно красноречиво говорит о нём как о тренере и человеке. Хоть он и просит при каждом удобном случае дать ему потренировать. Футболист он был хороший, ну а потом - всё плохо
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    evgevg13
    1726519121
    Человек, которого никто не берёт даже в помощники пытается унизить практикующего тренера с которым команда в настоящее время идет на 2-м месте. Смешно. Саша, как игрок был неплох. Но в настоящее время корона былых заслуг ну сильно ему на мозги давит. Сам то сейчас, как тренер полный ноль... Хочет подколоть проверкой тренера работой в команде аутсайдера. Пусть он это Семаку в глаза скажет...
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    Baggio1986
    1726540396
    По-поводу Мусаева согласен,ничего команды под его руководством не показали...
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    sochi-2013
    1726549152
    «Если ты такой умный, то почему такой бедный?»( вроде как еврейская мудрость) Если ты такой спец, то почему не возьмешь команду ПФЛ и не повторишь путь Краснодара?
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    FRZZ
    1726554263
    Насколько я помню в истории РПЛ не было такого, чтобы команда с 14-16 места в конце сезона занимала третье место. На такое только Бердыев способен, но у него тоже не было такого подвига, если не ошибаюсь.
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    Январь 59
    1726567800
    По поводу Гвардиолы и Уотфорда он возможно и не прав. Пеп Гвардиола был в разных клубах и Барсе и в Баварии и в МанСити, и всех приводил к золоту. И не известно , что сделает с уотфордом Гвардиола через 5-7 лет, если дадут возможность работать планомерно, и без резких требований к быстрым победам. Но помнится Ю. П. Семин взялся тренировать команду-лифтера, Помните наверняка , где был Локо в 70-80х. И шаг за шагом планомерно довел команду до чемпионского титула. Стоило ему уйти и Локо был стабильным середнячком, на протяжении нескольких лет. Но возвращается Семин, и Локо опять чемпион. Чем не пример для Саши Мостового. Но иногда были случаи, когда тренер умел без игроков высшего ранга добиваться хорошего результата и брать титул.
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    zigbert
    1726575428
    Что сейчас критиковать. Итоговое место в конце сезона рассудит все споры. Хотя и сегодня Краснодар в числе лидеров. Мало кто ожидал таких результатов от команды.
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