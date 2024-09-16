Мостовой уничижительно высказался о Мураде Мусаеве

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой принизил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Я сразу говорил, что у «Краснодара» шикарная команда, много иностранцев, которых купили за большие деньги по нашим меркам. Я говорил, что «Краснодар» еще будет выигрывать. Эту команду собирал Ивич. Для меня не удивление, что они наверху. Я бы удивился, если бы они были на шестом-седьмом месте или «Зенит» на пятом-шестом. А так-то что?

Об Ивиче все забыли? Никто о нем не забыл, особенно те, кто в футболе много лет, кто отдал футболу всю жизнь. Я вот напоминаю, что Ивич с этой командой шел на первом месте, а его уволили. Такое нельзя забывать.

Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, ее нет. Работает, получает удовольствие. А что он должен делать? Если вы хотите проверить тренера, отправьте его в команды с 14-16 места. Если он с этой командой займет третье место, тогда я скажу.

Отправьте Мусаева в «Ахмат», «Факел», Нижний. Простые же истины. Отправьте Гвардиолу в «Уотфорд». Он что, чемпионом, что ли, станет? Нет, конечно!» – сказал Мостовой.