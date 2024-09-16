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    • Томпсон из «Оренбурга» сравнил безопасность в Чили и РФ: «В России могу не закрывать машину, а в Чили похищают детей с площадок»

    Томпсон из «Оренбурга» сравнил безопасность в Чили и РФ: «В России могу не закрывать машину, а в Чили похищают детей с площадок»

    Футболист «Оренбурга» Хорди Томпсон сравнил жизнь в России и Чили.

    «Меня часто спрашивают друзья и знакомые про жизнь в России и Оренбурге. И я всегда говорю, что город отличный. Когда только приехал, конечно, было тяжеловато. Но первое впечатление часто бывает обманчиво, и потом место раскрывается совершенно по-другому.

    Сначала мне казалось, что люди в России очень закрытые, не такие, как в Чили. В Латинской Америке мы при встрече обнимаемся, всегда зовем друг друга в гости. И первое время мне казалось, что здесь такого нет. Но на самом деле здесь все так же, как и у нас.

    Я однажды потерял паспорт, вернулся на следующий день, а он все еще там. Или как‑то забыл телефон в ресторане в Оренбурге, вернулся на следующий день, а он там! В Чили такое просто невозможно представить. Это невероятно, впечатляюще.

    Или вот такой пример: я паркую в Оренбурге машину и никогда ее не закрываю. Просто знаю, что ничего с ней не произойдет, пока меня нет. Очень смешно, что мой личный тренер Рене, который недавно приехал в Оренбург, постоянно говорит мне: «Закрой машину, закрой машину!». Он не понимает, как ее вот так просто можно оставить на улице. Но в Оренбурге все очень спокойно. Правда, сейчас я об этом вам рассказал и теперь все-таки буду закрывать машину. Мало ли что.

    Но вот что действительно привлекло мое внимание. В Оренбурге в 8 часов вечера дети на улице спокойно играют, общаются с друзьями. Родители гуляют с детьми в парках, даже когда темно. В Латинской Америке такое представить просто невозможно. В плане безопасности в России намного спокойней. В Чили легко могут похитить ребенка с детской площадки, а потом требовать с родителей выкуп. Поэтому у нас в стране никто не рискнет выходить гулять так поздно, случиться может все что угодно», – сказал Томпсон.

    • Чилиец в России с января.
    • Контракт до 2027 года.
    • В 15 матчах за «Оренбург» у Томпсона 2 гола, ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 21:03
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