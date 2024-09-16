Сергеев высказался об отсутствии игрового времени в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, перешедший летом в самарский клуб из «Зенита», рассказал, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак не объяснял ему причины непопадания в состав.
– Как переживал отсутствие игрового времени в «Зените»? Как это объяснял Семак?
– Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.
– Семак тебе не объяснил, почему не играешь?
– Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.
- 29-летний Сергеев в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит», в которых отметился 1 голевой передачей, и 1 игру за «Крылья Советов».
- Он уже выступал за самарцев в 2020–2021 годах.