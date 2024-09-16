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    • Сергеев высказался об отсутствии игрового времени в «Зените»

    Сергеев высказался об отсутствии игрового времени в «Зените»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, перешедший летом в самарский клуб из «Зенита», рассказал, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак не объяснял ему причины непопадания в состав.

    – Как переживал отсутствие игрового времени в «Зените»? Как это объяснял Семак?

    – Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.

    – Семак тебе не объяснил, почему не играешь?

    – Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.

    • 29-летний Сергеев в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит», в которых отметился 1 голевой передачей, и 1 игру за «Крылья Советов».
    • Он уже выступал за самарцев в 2020–2021 годах.

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    Источник: Sport24

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    16.09.2024 14:24
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    Комментарии (5)
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    7:1
    1726486923
    пришла пора обновляться, обычное дело. керж, текке, погребняк, кого-то забыл, дзюба, азмун, алберто, сергеев, теперь лусиано. непонятно, почему не продали кассьерру на пике карьеры, когда стал лучшим бомбардиром рпл, и за которого арабы предлагали набитые сундуки. сергееву уже 29, так что чуда от него не ждали. но большое ему спасибо за вторую звезду, которую он добыл для клуба в матче с хряками!!! это было максимально позорно для тарасятника!
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    neveldomha
    1726487558
    Не у Семака нужно было спрашивать. А посмотреть записи матчей и сразу всё станет ясно. Проиграл конкуренцию.Потяжелел, а значит и скорости нет. Утратил чувство гола. А ждать когда оно вернётся уже некогда.
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    Semenycch
    1726488896
    Иван отличный парень и в Питере о нем говорят с большим уважением, но он перестал попадать даже в пустые ворота, не говоря уже о сложных ситуациях под давлением защитников в штрафной противника.
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    FWSPM
    1726493330
    из газа сплавляют моментально тех кто не тянет. у других клубов такого нет и это им в минус.
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    Валя Ромашина
    1727113009
    Удачи ему !
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