Сергеев высказался об отсутствии игрового времени в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, перешедший летом в самарский клуб из «Зенита», рассказал, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак не объяснял ему причины непопадания в состав.

– Как переживал отсутствие игрового времени в «Зените»? Как это объяснял Семак?

– Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.

– Семак тебе не объяснил, почему не играешь?

– Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.