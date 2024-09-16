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    • Филимонов высказался о духе победителя у «Зенита» и «Спартака»

    Филимонов высказался о духе победителя у «Зенита» и «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов предположил, что чемпионом страны в этом сезоне станет «Зенит».

    «Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару».

    Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» – нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот – тяжело, но вырвал ничью», – сказал Филимонов.

    • Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» закончился ничьей 0:0. Петербужцы играли в меньшинстве с 62-й минуты после удаления Страхини Эраковича.
    • После 8 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками, далее идут «Краснодар» и «Локомотив» (по 18 очков), «Динамо» (16), «Спартак» (15), ЦСКА (13).

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 12:38
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    Комментарии (6)
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    FCSpartakM
    1726482210
    Причем тут вообще дух какой-то? это уровень футболистов, вот и все. ЦСКА возит зенит в первом тайме и не может адекватно закончить хоть одну атаку, а у бумжей Сантос вкладывает в голову напу такую передачу, что сложно не забить. Зенит каждый год тратит по 40 + на трансферы и так в сформированный состав. А другие такое не могут позволить. Купили одного Барко, хотя нужно покупать 3-4 футболистов хотя бы за 10+. Дух тут вообще не причем. В том году бразилы болт забили и зенит посыпался, что помогло тупо везение. В этом году вряд ли такое будет. Конкуренты тупо не усиливаются. Есть разовые покупки, которые картины не поменяют.
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    NewLife
    1726483493
    Это не дух победителя, а вонь от бакланьего помета и газа.
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    Зеркальный
    1726485882
    Откуда у клоунов розовых дух? Максимум, кричалки на стадионе, и позор от джамалов, которые топтали хрюкало из москвабада
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    7:1
    1726486029
    тарасофский взбздух!
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    Айболид
    1726577112
    Легенда великово клупа ерунды не скажет .)))
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