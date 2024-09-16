Филимонов высказался о духе победителя у «Зенита» и «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов предположил, что чемпионом страны в этом сезоне станет «Зенит».
«Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару».
Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» – нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот – тяжело, но вырвал ничью», – сказал Филимонов.
- Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» закончился ничьей 0:0. Петербужцы играли в меньшинстве с 62-й минуты после удаления Страхини Эраковича.
- После 8 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками, далее идут «Краснодар» и «Локомотив» (по 18 очков), «Динамо» (16), «Спартак» (15), ЦСКА (13).