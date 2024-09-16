Аршавин оценил слова Лички про цирк в адрес игроков «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что игроки «Динамо» пижонили в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2). После матча наставник бело-голубых Марцел Личка назвал цирком некоторые действия своих футболистов.

«Мне кажется, что все по делу. К «Динамо» уже пришло чувство, что дается игра в чемпионате, приходит результат, в прошлом году сами упустили первое место. Личка понимает, что если так продолжать, то первого места никогда не будет.

Команда, которая хочет быть чемпионом, при счете 2:0 должна спокойно доводить дело до победы и выглядеть более солидно. Игроки «Динамо» начали пижонить. За такое не только в футболе, но и в жизни наказывают. «Ахмат» не выглядел мальчиками для битья», – сказал Аршавин.