Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин оценил слова Лички про цирк в адрес игроков «Динамо»

    Аршавин оценил слова Лички про цирк в адрес игроков «Динамо»

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что игроки «Динамо» пижонили в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2). После матча наставник бело-голубых Марцел Личка назвал цирком некоторые действия своих футболистов.

    «Мне кажется, что все по делу. К «Динамо» уже пришло чувство, что дается игра в чемпионате, приходит результат, в прошлом году сами упустили первое место. Личка понимает, что если так продолжать, то первого места никогда не будет.

    Команда, которая хочет быть чемпионом, при счете 2:0 должна спокойно доводить дело до победы и выглядеть более солидно. Игроки «Динамо» начали пижонить. За такое не только в футболе, но и в жизни наказывают. «Ахмат» не выглядел мальчиками для битья», – сказал Аршавин.

    • В матче с «Ахматом» «Динамо» к 54-й минуте вело 2:0, затем позволило сопернику сравнять счет и забило еще два мяча в компенсированное время второго тайма.
    • «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 16 очками и отставанием от лидера в четыре очка.

    Новости по теме
    «Динамо» летом могло усилиться защитником сборной Испании 1
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 7
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726470015
    Рабону Скопинцеву ещё долго будут припоминать, а также бразильцев, китайцев и пакистанцев... ))) **
    Ответить
    evgevg13
    1726476910
    В натуре во втором тайме ходили, как павлины пока две плюхи не схлопотали...
    Ответить
    serppion
    1726478741
    С таким настроем не видать Динаме чемпионства. Пижоны!
    Ответить
    odessakmv
    1726482622
    штрафами обложить миллионеров.... с них не убудет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+