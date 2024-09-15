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    РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Ахматом» на 93-й минуте (4:2)

    «Динамо» победило «Ахмат» в 8-м туре РПЛ. Решающим стал гол Дениса Макарова на 90+3 минуте.

    В обоих голах «Ахмата» поучаствовал летний новичок Мауро Диале.

    Дебютный гол за «Динамо» в РПЛ забил Хорхе Карраскаль.

    «Динамо» идет на четвертом месте. «Ахмат» лишь за счет дополнительных показателей не занимает последнюю строчку.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Карраскаль, 43 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 48; 2:1 – Диале, 54; 2:2 – Садулаев, 63; 3:2 – Макаров, 90+3; 4:2 – Гагнидзе, 90+9.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 16:18
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    Комментарии (18)
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    DOCTOR PENALTY
    1726406920
    Мастер-класс от Динамо - как надо играть до последней секунды.
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    slavа0508
    1726407159
    С победой Динамо ...боролись до конца молодцы ...
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    Мордаванин
    1726407486
    мусарню вырвало на ахмат еще две минуты и 6-2) а пенальти не было
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    The only one
    1726407610
    Динамо конечно с победой. Но до третьего забитого мяча они что показали мастер класс во втором тайме, как нельзя играть в футбол? Им это удалось. Хорошо собрались. Но если бы вместо Ахмата были бы предположим КС или другой середняк- неизвестно чем бы всё закончилось.
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    neim
    1726407911
    Слава богу, что вырвало. А смотреть игру было стрёмно. Хорошо, если в этом сезоне 5-6 место займём, поскольку с такой игрой рассчитывать на что-то большее приходится с очень большим трудом !
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    BAIv
    1726407920
    2:2 оно конечно лучше было бы.
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    FanatSerj
    1726407984
    Все нервы вытреплют! Динамо просто обожают эти грабли, даже когда всё получается и игра ничего не предвещает страшного, на ровном месте качели создадут, как будто это уже финал, самая адреналиновая команда )))
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    ...уефан
    1726411889
    ...игру не видел, лишь счёт мониторил)... 2-0 - удивлен... 2-2 - охренел... 4-2 - охерел!...
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    evgevg13
    1726414603
    Динамо-борьба за топ 6, Ахмат - за выживание. Пока как то так...
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    Алим Терек
    1726419970
    Таких пенальти Ахмату ни за что не дали бы .
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