РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Ахматом» на 93-й минуте (4:2)

«Динамо» победило «Ахмат» в 8-м туре РПЛ. Решающим стал гол Дениса Макарова на 90+3 минуте.

В обоих голах «Ахмата» поучаствовал летний новичок Мауро Диале.

Дебютный гол за «Динамо» в РПЛ забил Хорхе Карраскаль.

«Динамо» идет на четвертом месте. «Ахмат» лишь за счет дополнительных показателей не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Карраскаль, 43 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 48; 2:1 – Диале, 54; 2:2 – Садулаев, 63; 3:2 – Макаров, 90+3; 4:2 – Гагнидзе, 90+9.

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